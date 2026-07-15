הערב, עם כניסת ראש חודש אב, מתחילים תשעת הימים ואיתם פרידה זמנית מהבשר, בדיוק ברגע שבו נערך חצי הגמר השני של המונדיאל.

לכבוד הערב הטעון, הנה נשנוש פרווה שיושב מצוין מול המסך: צ'יפס פסטה פריך שנאפה בתנור, מוגש לצד רוטב עגבניות מתקתק בתוספת דבש. קל להכנה, לא דורש בשר, וגם הילדים יתחברו.

מצרכים לצ'יפס הפסטה:

מים

מלח

200 גרם פסטה קצרה

50 מ"ל שמן זית

כפית עשבי תיבול

מלח

פלפל

מצרכים לרוטב:

בצל אחד

שמן זית

400 גרם עגבניות קלופות קצוצות

מלח

פלפל

אורגנו

2 כפות דבש



אופן ההכנה:

1. מרתיחים מים בסיר גדול ומבשלים את הפסטה לפי הוראות היצרן. מסננים ומעבירים לקערה.

2. מוסיפים לפסטה שמן זית, מלח, פלפל ועשבי תיבול ומערבבים היטב.

3. מעבירים לתבנית אפייה או לאייר פריי, ואופים עד שהפסטה הופכת פריכה וזהובה.

4. להכנת הרוטב, מטגנים בצל קצוץ בשמן זית עד הזהבה.

5. מוסיפים את העגבניות החתוכות, מתבלים במלח, פלפל, אורגנו ודבש, ומבשלים כ-20 דקות.

6. ניתן לטחון את הרוטב לרוטב חלק. מגישים לצד הצ'יפס לטבילה.

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המתכון הגיע באדיבות מחלקת התזונה של מותג מוצרי החשמל Teka. מתכונים יצירתיים נוספים של המותג ניתן למצוא בעמוד הפייסבוק שלו.

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