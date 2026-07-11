שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי אישר כי המודיעין הישראלי העביר לנשיא האמריקני דונלד טראמפ מידע על ניסיון חיסול קונקרטי שהמשטרה בטהרן ניסה להוציא לפועל.

מוקדם יותר פרסם טראמפ הודעה חריפה ברשת החברתית Truth Social, שבה טען כי הותיר הוראות ברורות למקרה שאיראן תנסה להתנקש בחייו. לדבריו, במקרה כזה תופעל תגובה צבאית רחבת היקף נגד איראן.

בפוסט כתב טראמפ כי "אלף טילים נעולים וטעונים" מכוונים לעבר איראן וכי כוחות נוספים ערוכים לפעולה. עוד הוסיף כי ההוראות כבר ניתנו וכי צבא ארצות הברית "מוכן, רוצה ומסוגל" להשמיד אזורים באיראן אם האיום ימומש.

עוד דווח כי הדברים נאמרו יממה לאחר פרסום ב"וול סטריט ג'ורנל", שלפיו המודיעין הישראלי שיתף גורמים אמריקניים במידע שלפיו איראן מתכננת להתנקש בחייו של טראמפ. במקביל פורסמה הצהרה של מוג'תבא חמינאי, שבה חזר על התחייבותו לנקום את מות אביו וקרא לפעול נגד טראמפ.