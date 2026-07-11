הרב יצחק יוסף: ביבי לא יחזור בתשובה ללא

מתקפה חריפה של אחד המנהיגים הרוחניים הבולטים במגזר החרדי נגד ראש הממשלה.

במהלך שיעורו השבועי הערב (מוצאי שבת), התייחס נשיא מועצת חכמי התורה של מפלגת ש"ס, הרב יצחק יוסף, למאפייני הצביון הציבורי בישראל ושיגר עקיצות פוליטיות ישירות לעבר צמרת ההנהגה המדינית.

"אנחנו נמצאים, בעוונותינו הרבים, במדינה חילונית, לא במדינה חרדית", אמר הרב יוסף בפתח דבריו, כשהוא מתאר את המצב הרוחני הקיים לשיטתו בארץ.

"אנחנו מתפללים שכולם יחזרו בתשובה. יש כאלו שחזרו בתשובה, ויש כאלו שאני לא מאמין שיחזרו בתשובה", הבהיר.

בשלב זה עבר הרב לנקוב בשמותיהם של אישים פוליטיים בכירים, והפנה חץ ישיר לראש הממשלה בנימין נתניהו: "ביבי נתניהו יחזור בתשובה? אין שום סיכוי".

מנגד, הפתיע הרב כשהתייחס ליו"ר מפלגת "ישר" ואמר: "איזנקוט אולי כן יחזור בתשובה".