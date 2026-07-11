תנועת תקומה תקיים השבוע (חמישי) כנס ענק באקספו תל אביב, בהשתתפות שרים וחברי כנסת ממפלגות הימין, שיהווה יריית הפתיחה של הקמפיין.

האירוע ייערך במסגרת ועידת הימין השנתית שמארגנת תנועת תקומה, שבה ייקחו חלק ראשי מפלגות הימין, שרים, חברי כנסת ואנשי תקשורת. במהלך הוועידה צפויים להתקיים מספר מושבים מרכזיים שיעסקו באתגרים העומדים בפני המחנה הלאומי.

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בין כוכבי הימין שצפויים להשתתף בועידה: איש התקשורת יותם זמרי, עורך הדין דוד פטר, פרופ' משה כהן-אליה, ד"ר אבישי בן חיים, ד"ר גדי טאוב, יועצת ראש הממשלה טל גלבוע, אשת התקשורת הדר מילר, השרים יריב לוין, בצלאל סמוטריץ, איתמר בן גביר, אורית סטרוק, יצחק וסרלוף ועמיחי אליהו, לצד חברי הכנסת בועז ביסמוט ושמחה רוטמן ועוד.

לצד הנאומים המרכזיים ייערכו גם פאנלים בהשתתפות אנשי תקשורת והפוליטיקאים.

במסגרת האירוע צפויה תנועת תקומה להשיק את יוזמת "המיזם הלאומי", שתפעל במהלך החודשים הקרובים במטרה להביא להוצאת עשרות אלפי מצביעי ימין לקלפיות ביום הבחירות. בתנועה רואים ביוזמה חלק מרכזי במערך הבחירות המתגבש, במטרה להביא לניצחון המחנה הלאומי לקדנציה נוספת בממשלה.

ברל'ה קרומבי, יו"ר תנועת תקומה שעומד בראש הועידה, הדגיש כי "הקדנציה האחרונה היתה אחת התקופות הסוערות ביותר במדינת ישראל, אבל גם תקופה שבה לראשונה ממשלת הימין החלה למשול ולקחה את ניהול המדינה לידיה. ההישגים של הממשלה הזו אדירים, למרות המלחמה הכואבת".

"הבחירות הבאות יהיו קריטיות מאד, ולצערי הבחירות יוכרעו על השאלה האם הימין ייצא מהבית בהמוניו להצביע. לכן אנחנו מתכוננים למערכה הכי חשובה על עתידה של מדינת ישראל. אם נפסיד את הבחירות הקרובות ותקום ממשלה בראשות ראשי קפלן זו תהיה בכיה לדורות", הוסיף.

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