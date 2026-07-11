משלחת שלוחי חב"ד מפלורידה הגיעה השבוע לישראל בראשות השליח הראשי, הרב בנציון קארף.

את המשלחת הוביל הרב משה שילת, מנהל ארגון חב"ד לצעירים בישראל, יחד עם רבנים ושלוחים הפועלים ברחבי ארצות הברית לחיזוק הזהות היהודית והקשר לישראל.

הרב קארף הדגיש כי "שלוחי חב"ד אינם עסוקים בפוליטיקה, אלא פועלים לחיבור בין מדינת ישראל לכלל הגורמים בבית המחוקקים בוושינגטון, ללא הבדל פוליטי".

במהלך המפגש נשא ראש הממשלה דברים בפני חברי המשלחת, התייחס לאתגרים העומדים בפני מדינת ישראל והודה לשלוחים על פעילותם למען העם היהודי ועל תמיכתם במדינת ישראל ובעם ישראל ברחבי העולם.

לאחר דבריו של נתניהו נשמעו דברי חיזוק מצד המשתתפים ברוח תורתו של הרבי מליובאוויטש. הרב בנציון קארף, הרב משה שיינר והרב פנחס עלוש, שליח חב"ד באריזונה, נשאו דברים אקטואליים שעסקו בתקופה הנוכחית, באמונה, באחדות ובחשיבות העמידה לצד מדינת ישראל.

הפגישה עם ראש הממשלה התקיימה ביוזמתו של ברל’ה קרומבי, מקורבו של ראש הממשלה שסיפר בפוסט שפרסם בפייסבוק: "לפני כמה ימים השתתפתי בפגישה עם ראש הממשלה נתניהו של מספר שלוחי חב"ד ואנשי השפעה מפלורידה. מדובר בקבוצה של רבנים שנחשבים למשפיעים על הקהילות החשובות ביותר בפלורידה, עם התורמים הגדולים ביותר של המפלגה הרפובליקנית וגם של מדינת ישראל והעמותות שתומכות בצה"ל. רבני קהילות שכל אחד מהם גייס מיליוני דולרים בשנים האחרונות למען חיילי צה"ל ופרויקטים ציוניים".

בסיום המפגש הודה הרב שילת לקרומבי על יוזמתו הפגישה המיוחדת, שאפשרה מפגש בלתי אמצעי בין ראש הממשלה לבין קבוצת רבנים ושלוחים מרכזיים הפועלים בקרב הקהילות היהודיות בארצות הברית.