ועדת החוקה של הליכוד תתכנס מחר (ראשון) ותכריע לגבי אופן עריכת הפריימריז במפלגה והשיריונים שמבקש ראש הממשלה נתניהו.

ב-ynet דווח כי נתניהו יקבל באופן ודאי שמונה שיריונים ב-30 המקומות הראשונים ומחציתם מיועדים לאפשרות של חיבור טכני עם מפלגת הציונות הדתית.

על פי הדיווח, אם ירצה נתניהו למקסם כוח בימין וילחץ על השר בצלאל סמוטריץ' להסכים למהלך שבו מפלגת הציונות הדתית לא תרוץ בבחירות, הוא מתכוון להציע לו ארבעה שיריונים במקומות ריאליים משמעותיים בליכוד.

שני מתווים יועלו מחר בפני ועדת החוקה של הליכוד. הראשון הוא מתווה נתניהו שעל פיו יתקיימו פריימריז עם שמונה שריונים לראש הממשלה, השני הוא מתווה השרים שעל פיו תהיה ועדה מסדרת לרשימה, שמונה שריונים לראש הממשלה ונציגי המחוזות שייבחרו בפריימריז - שם יוכלו לרוץ גם חברי כנסת מכהנים.

מסתמן כי בראש הוועדה המסדרת, אם תקום כזו, יעמוד ראש עיריית בת ים צביקה ברוט. לצידו בוועדה צפויים לכהן ראשי רשויות בולטים מהליכוד, בהם חיים ביבס, רונן פלוט, בני ביטון, יעקב פרץ ושי חג'ג'.

מדובר בשתי אפשרויות טובות לנתניהו שכן ראש הממשלה ישמח לוועדה מסדרת מבלי שהוא עצמו ביקש זאת.