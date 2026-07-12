בעוד בעולם מוצג מרואן ברגותי בשנים האחרונות כ"אסיר פוליטי" וכ"דמות של שלום", דוח מיוחד של שירות בתי הסוהר שנחשף לראשונה, מציג תמונה שונה.

לפי הדוח, ברגותי ממשיך גם ממאסרו להעביר מסרים התומכים ב"התנגדות אלימה" ולפעול לקידום השפעתו הפוליטית.

מחברי הדוח קובעים כי ברגותי החליף את הפעילות הישירה בהשפעה רעיונית, אך לא שינה את תפיסותיו.

לטענתם, הוא ממשיך לבנות סביבו תדמית בינלאומית מתונה, בעוד שבפועל הוא מפיץ מסרים המעודדים מאבק אלים ומבסס את מעמדו כמנהיג פלסטיני מרכזי.

עוד נטען במסמך כי ברגותי פועל לאחד את פתח' וחמאס תחת הנהגה משותפת. לפי הדוח, הוא רואה בחמאס שותף טבעי למערכת הפלסטינית ופועל לקדם הנהגה מאוחדת מול ישראל, תוך שמירה על קשרים עם גורמים בארגון.

בדוח נטען גם כי ברגותי מבקש להשפיע על הזירה הפוליטית בישראל. לפי המסמך, הוא מקיים קשרים עם חברי כנסת ערבים, ובשב"ס טוענים כי הם פנו אליו כדי לקבל את ברכתו למהלך של הקמת מפלגה ערבית משותפת, במטרה להגביר את השפעתה בבחירות.

בכירה במערך המודיעין של שב"ס אמרה כי ברגותי "לא צריך להחזיק נשק כדי להיות מסוכן", משום שכוחו כיום טמון ביכולתו להשפיע על אחרים ולהניע אותם לפעולה.

לדבריה, "הוא סוג של יחיא סינוואר, ואפילו יותר מתוחכם. זאב בכסות של כבש".

עד מועד פרסום הכתבה לא התקבלה תגובת פרקליטו של ברגותי לטענות שהועלו בדוח.