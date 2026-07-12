המשטרה עצרה הלילה (ראשון) שישה חשודים ברצח של בניהו רזי בן ה-19 אמש בדירת airbnb ברחוב שיריזלי בשכונת נחלאות בירושלים.

ששת החשודים שאותרו ונעצרו הועברו ישירות לחקירה ובהמשך היום מתכוונת המשטרה להביאם בפני שופט בבית משפט השלום בירושלים לצורך דיון בבקשה להארכת מעצרם.

תחילתו של האירוע אמש, כאשר כוחות החירום וההצלה הוזעקו לרחוב שיריזלי בשכונת נחלאות, בעקבות דיווח על תגרה קשה בדירת אירוח שנשכרה דרך פלטפורמת Airbnb.

בדירה נמצא בניהו כשהוא סובל מפציעות חודרות קשות ומצבו מוגדר אנוש. הצוותים הרפואיים העניקו לו טיפול ראשוני מציל חיים בשטח ופינו אותו תוך כדי ביצוע פעולות החייאה רציפות לבית החולים שערי צדק, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

בחדשות 12 דווח כי חוקרי היחידה לפשעים חמורים במשטרת מרחב ציון בודקים כיוון חקירה, לפיו רגעי התקיפה הקטלנית הועברו בשידור ישיר לטלפון הנייד של בת זוגו לשעבר.

על פי תמונת המצב המצטיירת אצל חוקרי המשטרה, עולה חשד שבת הזוג וחברתה, דאגו לשכור את הדירה שבה התרחש האסון, היו שותפות מלאות לתכנון המעשה וידעו מראש על הכוונה להביא למותו של רזי. ברקע הדברים עומדות מריבות קשות וסכסוכים שהתגלעו בין רזי לבין השתיים במהלך הימים האחרונים.

במשטרה מעריכים כי רזי וחבר שהתלווה אליו תקפו בשלב מסוים את השתיים באלימות פיזית קשה. בעקבות כך, החליטו השתיים לפנות לגורמים בעולם העברייני, הציגו בפניהם בשיחת וידאו סימני חבלה קשים שהיו על גופן, ואחת החשודות הזעיקה את החשודים בביצוע המעשה. אותם חשודים הגיעו למקום כשהם מצוידים בכלי נשק קר, ולאחר שהצהירו עוד קודם לכן בשיחת וידאו על כוונתם לרצוח את הצעיר, עלו לדירה וביצעו את המעשה.

בזמן ההתרחשות עצמה, שתי החשודות לא נכחו בתוך המבנה אלא המתינו בתוך מכונית שחנתה ברחוב. לפי החשד, חברה שלישית שעלתה עם המבצעים פתחה שיחת וידיאו ובאופן זה שודרו רגעי הרצח בלייב.

עו"ד עומרי שטרן, המייצג את בת הזוג לשעבר מטעם הסניגוריה הציבורית, מסר: "מדובר בחיילת ללא עבר פלילי, שהייתה במערכת יחסים ארוכה ואלימה מצד המנוח, ואף הגישה בעבר מספר תלונות נגדו. החשודה מכחישה כל מעורבות בגרימת מותו של המנוח - היא לא רצתה במותו ולא הייתה בזירה בזמן האירוע הטרגי. היא משתפת פעולה באופן מלא עם החוקרים, ואנו מצפים שהמשטרה תבדוק את גרסתה בהקדם ותביא לשחרורה".