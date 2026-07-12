עד אחד יכול לשנות את גורלו של תיק מזונות, לחשוף הברחת כספים בסכסוך ירושה, או לבסס טענה על הפרת הסכם משמורת. אך בניגוד למה שרבים מדמיינים, הבאת עד לבית המשפט לענייני משפחה אינה עניין של הזמנה טלפונית פשוטה. מדובר בהליך פרוצדורלי מדוד, הכפוף ללוחות זמנים קשיחים, לשיקול דעת שיפוטי רחב, ולאיזון עדין בין חקר האמת, יעילות הדיון, וטובת הילדים המעורבים. במאמר זה נפרוס את כל מה שצריך לדעת: ממקור הסמכות, דרך ההבחנה בין סוגי הזימונים השונים, ועד למחיר שמשלמים לעד ולפסיקה העדכנית שמעצבת את התחום.

איך זה עובד מבחינה חוקית?

כדי להבין איך מזמינים עד לבית המשפט לענייני משפחה, כדאי לדעת שיש כאן שילוב של כמה מקורות חוקיים שעובדים יחד. נקודת המוצא היא סט כללים ייעודי, תקנות בית המשפט לענייני משפחה משנת 2020, שנכתבו במיוחד עבור הערכאה הזו. הכללים האלה נשענים על הכללים הכלליים של המשפט האזרחי הרגיל, אבל עם התאמות למאפיינים המיוחדים של סכסוכי משפחה. ומעל הכול עומדת הוראה מרכזית בחוק, שנותנת לשופט בבית המשפט למשפחה חופש פעולה רחב במיוחד: הוא רשאי לסטות מהכללים הרגילים ולנהוג בדרך שנראית לו הטובה ביותר כדי לעשות צדק.

המשמעות היא שבית המשפט למשפחה שונה מבית משפט רגיל. במקום שהשופט רק ישב בצד ויקשיב לשני הצדדים מביאים את העדים שלהם, הוא יכול לקחת יוזמה בעצמו. אם השופט חושב שעדות של אדם מסוים חשובה כדי להבין מה באמת קרה, הוא רשאי להזמין אותו לעדות אפילו אם אף אחד מהצדדים לא ביקש זאת, ואף להטיל את עלות ההופעה של אותו עד על הצדדים. זו לא פורמליות טכנית, אלא ביטוי לתפקיד הפעיל שממלא השופט בתיקי משפחה: לא רק להכריע בין גרסאות, אלא לרדת לשורש האמת.

שלוש דרכים להביא עד: מה שכדאי לכל אחד לדעת

הרבה אנשים, ולפעמים גם עורכי דין, מופתעים לגלות שיש שלוש דרכים שונות לגמרי להביא עד לדיון. לכל דרך יש כללים, יתרונות וחסרונות משלה, וכדאי להכיר את ההבדל ביניהן.

דרך ראשונה: להזמין את העד בעצמך

זו הדרך הפשוטה והנפוצה ביותר. אם העד מוכן לבוא מרצונו ולשתף פעולה, אין צורך באישור מיוחד מבית המשפט. פשוט מודיעים לעד מראש, בזמן סביר לפני הדיון, מתי ואיפה הוא צריך להופיע. החיסרון הוא שכל האחריות נופלת עליך: אם העד לא מגיע בסוף, הדיון בדרך כלל לא יידחה בגלל זה. במילים פשוטות, לדרך הזו אין "שיניים", אי אפשר להכריח את העד לבוא.

דרך שנייה: לבקש מבית המשפט שיזמן את העד

כאן נכנס לתמונה כוח האכיפה. אם העד מסרב לשתף פעולה, או שיש חשש אמיתי שהוא פשוט לא יופיע, אפשר לבקש מבית המשפט שיזמן אותו רשמית. היתרון הגדול: זימון רשמי דרך בית המשפט הוא זה שמאפשר, בהמשך, גם להכריח את העד להגיע. אבל צריך לעמוד בלוחות זמנים מדויקים, את הבקשה מגישים תוך 30 יום ממועד קביעת הדיון, ולפחות 14 יום לפניו. בנוסף, בית המשפט עשוי לדרוש שתפקיד סכום כסף כערבון שיבטיח את תשלום הוצאות העד (על כך נרחיב בהמשך).

דרך שלישית: בית המשפט מזמין עד בעצמו

זו הדרך שממחישה הכי טוב עד כמה בית המשפט למשפחה מיוחד. השופט רשאי להזמין עד ביוזמתו שלו, בלי שאף אחד מהצדדים ביקש זאת, אם הוא חושב שהעדות חשובה כדי להבין מה באמת קרה. בבית משפט רגיל, הצדדים הם אלה שקובעים אילו עדים וראיות יובאו, והשופט בעיקר מקשיב. בבית המשפט למשפחה השופט לוקח תפקיד פעיל יותר: הוא לא רק מכריע בין שתי גרסאות, אלא מנסה לרדת בעצמו לשורש האמת.

מה קורה כשעד מסרב להגיע?

נניח שעד זומן כמו שצריך דרך בית המשפט, ופשוט מחליט להתעלם. מה עושים? כאן לבית המשפט יש כלים חזקים במיוחד, כאלה שאין בזימון "פרטי" רגיל. בית המשפט יכול להוציא נגד העד הסרבן צו הבאה, כלומר הוראה למשטרה לאתר אותו, ואם צריך, ממש להביא אותו לדיון בכוח. ולא רק זה: בית המשפט מוסמך גם להטיל על העד קנס כספי, ובמקרים חמורים אפילו מאסר של עד חודש, בגלל שלא ציית להזמנה.

וכאן הנקודה החשובה: כל הכוח הזה קיים רק אם העד זומן רשמית דרך בית המשפט. אם רק הזמנת אותו בעצמך, בלי לערב את בית המשפט, אין לך שום דרך להכריח אותו לבוא. לכן, אם יש עד מפתח שאתה חושש שלא ישתף פעולה, אל תסתמך על הזמנה פרטית. עדיף לפנות מראש לבית המשפט ולבקש שיזמן אותו רשמית.

מה צריך להכין מראש: רשימת עדים ותצהיר

עוד לפני שבכלל שואלים איך מזמינים את העד, יש שני שלבים מקדימים שחשוב לא לפספס. הרבה אנשים נכשלים דווקא כאן.

להכניס את העד לרשימה מראש

אי אפשר להביא עד שלא הופיע מראש ברשימת העדים שמוגשת לבית המשפט לקראת הדיון המקדמי הראשון. יש לוחות זמנים ברורים: התובע מגיש את הרשימה שלו עד 20 יום לפני הדיון, והנתבע עד 14 יום אחריו. ברשימה צריך גם להסביר בקצרה למה צריך כל עד ומה מטרת העדות שלו. אם מאחרים עם המועדים, או מנסים להוסיף בהמשך עד שלא היה ברשימה, צריך לבקש אישור מיוחד מבית המשפט, וזה לא מובן מאליו. בקיצור, השלב הזה הוא קריטי: אם מזניחים אותו, אפשר בסוף למצוא את עצמכם בלי אפשרות להביא את העד בכלל.

תצהיר חתום זה בדרך כלל תנאי

כשבית המשפט מבקש שהעדויות יוגשו בכתב, צריך להגיש תצהיר חתום על ידי העד עד למועד שנקבע (תצהירי עדות ראשית). הכלל כאן נוקשה: מי שלא הגיש תצהיר של עד מטעמו, בדרך כלל לא יורשה להביא אותו להעיד, אלא אם יש סיבה טובה שמסבירה למה התצהיר לא הוגש. זו בעיה שצצה הרבה בתיקי משפחה, כי עדים "לא רשמיים" כמו בני משפחה, חברים או שכנים לפעמים לא מוכנים לחתום על תצהיר. במקרה כזה, הפתרון הוא להגיש לבית המשפט בקשה שמסבירה מה ניסיתם לעשות כדי להשיג את התצהיר, למה העד סירב, ולבקש לזמן אותו גם בלי תצהיר.

אבל רגע, מה עושים כשיש עד סרבן או כשבית המשפט יזם את זימון העד?

כאן עולה שאלה טבעית: אם קודם אמרנו שאפשר להכריח עד סרבן להגיע בכוח, איך בדיוק דורשים ממנו לחתום על תצהיר? הרי עד שמסרב לשתף פעולה בטח לא יחתום על שום דבר. אין כאן באמת סתירה, והדין פותר את זה בצורה מסודרת. הכלל שדורש תצהיר חל על עדים שמשתפים פעולה. לגבי עד סרבן, קיים פטור מובנה: אפשר לזמן אותו להעיד בעל פה, בלי תצהיר, ואז גם להפעיל נגדו צו הבאה אם לא יופיע.

הפטור הזה לא ניתן מאליו. צריך להגיש לבית המשפט בקשה מסודרת מראש, שמוכיחה שני דברים. הראשון, שבאמת ניסיתם להשיג מהעד תצהיר, למשל פירוט של הפניות אליו וכיצד סירב, או שלא הצלחתם לאתר אותו למרות ניסיונות חוזרים. השני, תמצית של מה שהעד צפוי להעיד עליו, כדי שבית המשפט יוכל לוודא שהעדות באמת רלוונטית ונחוצה. ברגע שהבקשה מתקבלת, נסללת הדרך החוקית לזמן את העד בעל פה ולהכריח אותו להתייצב.

ויש עוד מקרה שבו כל השאלה הזו לא רלוונטית בכלל: כשבית המשפט מזמן עד ביוזמתו שלו. במצב כזה דרישת התצהיר פשוט לא חלה, כי בית המשפט הוא זה שיזם את הזימון לצורך בירור האמת, והעד מוזמן ישירות להעיד בעל פה באולם, בלי שום צורך בתצהיר מראש.

גמישות בכללי הראיות וטובת הילד: מה שמייחד את בית המשפט למשפחה

כאן נמצא אחד ההבדלים הבולטים ביותר בין בית המשפט למשפחה לבית משפט אזרחי רגיל. בבית משפט רגיל יש כללים נוקשים לגבי אילו ראיות מותר להביא, מה שנקרא כללי ה"קבילות". בבית המשפט למשפחה, לעומת זאת, השופט רשאי לקבל כמעט כל עדות שמובאת לפניו, גם אם היא לא הייתה מתקבלת בבית משפט אחר (החריג המרכזי הוא תביעות ירושה שאינן קשורות לסכסוך משפחתי). הרעיון מאחורי הגמישות הזו: סכסוכי משפחה הם רגישים ומורכבים, ולא תמיד קיימת בהם ראיה "מסודרת" כמו שבית משפט רגיל דורש, ולכן השופט צריך כלים רחבים יותר כדי להבין מה באמת קרה.

אבל לצד הגמישות יש גם חובה ברורה: בכל החלטה שנוגעת לילד, בית המשפט חייב לשקול את טובת הילד, את זכויותיו ואת רצונו. וכשמדובר בילד שאמור להעיד בעצמו, ההגנה עליו חזקה עוד יותר. בית המשפט יכול לשמוע את עדות הקטין בלי אף אחד אחר בחדר, לעצור את חקירתו באמצע, ואפילו למנוע ממנו להעיד לגמרי, אם הוא חושב שהעדות עלולה לפגוע בילד. הגנה כזו, בצורה הזו, פשוט לא קיימת בהליכים אזרחיים רגילים. היא מבטאת את התפיסה שבית המשפט למשפחה הוא לא רק זירה של התדיינות משפטית, אלא "בית" עם אחריות טיפולית כלפי המשפחה והילדים.

המחיר שמשלמים לעד: שכר עדים והוצאותיהם

שאלה מעשית שעולה כמעט תמיד היא כמה עולה להביא עד, ומי משלם. התשובה עברה שינוי מגמה יסודי ברפורמת 2018. כמו בכל היבט תקציבי של ניהול תיק משפחה, גם עלויות העדים הן חלק ממכלול רחב יותר של הוצאות ההליך, בדומה לאופן שבו נקבע מחיר של עורך דין גירושין לפי מורכבות התיק, היקף העבודה ומספר הדיונים הצפויים.

ממגבלת תעריפים לפיצוי ריאלי

בעבר, תחת התקנות הישנות, שכר העדים הוגבל לתעריפים נוקשים שנקבעו מראש בתוספת. כיום, תקנה 86 לתקנות סדר הדין האזרחי חוללה מהפך: בית המשפט אינו מוגבל עוד בסכומים והוא מוסמך לפסוק לעד שכר והחזר הוצאות ריאליים וסבירים לפי נסיבות המקרה, לרבות הפסד השתכרות בפועל, הוצאות נסיעה וחניה. הגישה היא פיצוי אמיתי על הטרחה והזמן, ולא תשלום סמלי.

ההבחנה בין עד רגיל לעד מומחה

אף שתקנה 86 אינה מבחינה לשונית בין סוגי עדים, בפועל קיים פער ניכר בגובה השכר הנפסק. עד מומחה נדרש להשקיע זמן רב בהכנת חוות הדעת ובהתכוננות לעדות, ולכן שכרו יהיה, ככלל, גבוה משמעותית משכרו של עד רגיל. פער זה בא לידי ביטוי גם בגובה הערובה שבית המשפט דורש להפקיד.

הערובה הכספית כבטוחה לתשלום

כדי למנוע מצב שבו עד מתייצב אך אינו מקבל את שכרו, תקנה 84 מסמיכה את בית המשפט להתנות את זימון העד בהפקדת ערובה כספית מראש בקופת בית המשפט. הפקדה זו משמשת כמעין "מימון ביניים" ומבטיחה את מקור התשלום להוצאות העד. בתי המשפט נוהגים להורות על הפקדה כזו כדבר שבשגרה, לרוב בסכומים של כ-500 עד 600 ש"ח לעד רגיל וסכומים גבוהים יותר למומחים, למעט כאשר המזמין הוא גוף בעל איתנות פיננסית מוכחת כמו בנק או חברת ביטוח.

מי אינו זכאי לשכר עדות

הזכות לשכר עדות מיועדת לעדים חיצוניים ונייטרליים. כאשר העד הוא בעל דין בעצמו, או עובד בכיר או שותף בתאגיד שהוא בעל דין, בית המשפט ייטה שלא לפסוק לו שכר עדות, במיוחד בהיעדר הוכחה ממשית לנזק כספי או לירידה בשכרו כתוצאה מההתייצבות.

מתי בית המשפט יסרב לזמן עד?

לא כל עד שמבקשים לזמן יאושר. יש שני תנאי בסיס: העדות צריכה להיות רלוונטית לתיק, וגם "קבילה", כלומר מסוג שבית המשפט רשאי לקבל. אבל גם כשהתנאים האלה מתקיימים, לבית המשפט יש שיקול דעת לסרב. הוא יעשה זאת אם אין ממש צורך בעדות, או אם ברור שהבקשה נועדה למטרה אחרת מגילוי האמת, למשל כדי להציק לצד השני או כדי להאריך ולסבך את הדיון בכוונה. יחד עם זאת, בתי המשפט נזהרים מאוד לפני שהם דוחים בקשה כזו. הכלל הוא לסרב רק כשברור לגמרי שהעדות לא רלוונטית, במיוחד בשלבים מוקדמים של התיק, שבהם עוד קשה לדעת כמה תועלת תצמח מהעדות.

בפועל, בית המשפט עורך מעין שקלול: מצד אחד, כמה העדות עשויה לעזור לברר מה באמת קרה, ומצד שני, כמה זמן ומשאבים היא תדרוש. ככל שהעדות חשובה יותר, כך פחות משקל יינתן לשיקולי היעילות, ולהפך. לדוגמה, אם מבקשים לזמן עד רק כדי להוכיח פרט שהצד השני כבר הודה בו ממילא, בית המשפט עשוי לסרב, פשוט כי אין בכך צורך. ובבית המשפט למשפחה יש גם שיקול נוסף שלא קיים במקומות אחרים: השמירה על שלום המשפחה והרצון לא להעמיק את הסכסוך שלא לצורך.

פסיקה נבחרת: כך זה נראה בפועל

התיאוריה חשובה, אבל התמונה האמיתית מתבהרת דרך החלטות ממשיות. הנה כמה דוגמאות מהפסיקה העדכנית, שממחישות איך בתי המשפט למשפחה מיישמים את הכללים במקרים אמיתיים.

כשמבקשים לזמן עדים בלי תצהיר

בתלה"מ (נצרת) 41744-10-25 ל. ד נ' ר. א (03.05.2026) בית המשפט דחה בקשה לזמן עדים רגילים בלי תצהיר. הסיבה: בעל הדין לא עמד בהוראות המקדמיות של בית המשפט, ולא הסביר כמו שצריך למה לא היה ניתן להחתים את העדים על תצהיר מראש. ההחלטה מראה עד כמה חשוב לעמוד בדרישת התצהיר, וכמה מסוכן לנסות "לעקוף" אותה בלי הצדקה אמיתית.

כשבית המשפט חורג מהסדר הרגיל כדי להגיע לאמת

בתמ"ש (נצרת) 9758-10-21 פלונית נ' פלוני (25.07.2024) בית המשפט אישר לזמן עורכי דין שהיו מעורבים בעסקאות ישנות כעדים, ואפילו אחרי שכבר הסתיים שלב הבאת הראיות של התובע. בית המשפט השתמש בסמכותו המיוחדת (סעיף 8(א) לחוק) כדי לחרוג מהסדר הרגיל, והכול לשם בירור האמת. ההחלטה מדגימה יפה את הגמישות המיוחדת של בית המשפט למשפחה.

כשצריך להגן על בריאותו של העד

בתלה"מ (חיפה) 3062-05-23 אלמונית נ' פלוני (16.06.2026) בית המשפט התמודד עם התנגשות עדינה: מצד אחד, הזכות של בעל דין להביא עדים כדי להוכיח טענות על קנוניה והברחת כספים. מצד שני, ההגנה על עד סיעודי בן 99 שמרותק למיטתו. בית המשפט שקל את מידת החשיבות של העדות מול הסיכון הבריאותי, והראה איך שיקולים אנושיים נכנסים לתוך ההחלטה המשפטית.

כשעצם העדות עלולה לפגוע בעד

בתמ"ש (משפחה תל אביב-יפו) 48850-06-12 א.ש (קטינה) נ' ד.ש (07.02.2020) בית המשפט הבהיר שבבית המשפט למשפחה, בשונה ממקומות אחרים, צריך לשקול גם את הנזק הנפשי שעלול להיגרם לעד עצמו. במיוחד כשמדובר בילד או צעיר שעבר טראומה, עצם העמידה על דוכן העדים עלולה לפגוע בו, וזה נשקל מול התועלת שבעדות.

כשבית המשפט מחייב בעל דין להעיד בעצמו

בתלה"מ (ת"א) 28665-02-19 ש. ר. נ' א.פ. (06.09.2020) בית המשפט הדגיש שתיקי משפחה הם "דיני נפשות", ולכן יש לו סמכות מיוחדת. הוא אישר שהשופט יכול לחייב בעל דין לעלות לדוכן ולהיחקר ביוזמת בית המשפט, אפילו כשעורך הדין שלו מוותר על עדותו ומעדיף להסתמך על הטענה ש"אין להשיב לאשמה".

סיכום מעשי

הבאת עד לבית המשפט לענייני משפחה היא מלאכה הדורשת תכנון מוקדם ותשומת לב לפרטים. נקודות המפתח שיש לזכור: כל עד חייב להיכלל ברשימת העדים המקדמית; ככלל נדרש תצהיר עדות ראשית, ובהיעדרו יש להגיש בקשה מנומקת; זימון ישיר נטול כוח כפייה, בעוד שזימון דרך בית המשפט פותח את הדלת לצו הבאה, קנס ואף מאסר; המחיר לעד נקבע כיום באופן ריאלי, ובעל הדין המזמין נדרש לרוב להפקיד ערובה מראש; ומעל הכול, לבית המשפט למשפחה שיקול דעת רחב וייחודי, הנשען על סעיף 8(א), לסטות מן הפרוצדורה הרגילה לשם חקר האמת וטובת הילד.

בכל תיק משפחה, ההחלטה אילו עדים להביא, באיזה מסלול, ובאיזה תזמון, היא החלטה אסטרטגית שיכולה להכריע את התוצאה. תכנון נכון של מערך העדים כבר בשלב קדם המשפט הוא לעיתים ההבדל בין תיק שמנוהל היטב לבין תיק שבו דלתות ראייתיות נסגרות בטרם עת.

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עורך דין נאור גלמור הוא עורך דין מוביל בתחום דיני משפחה בישראל. משרדו מתמחה בליטיגציה בדיני משפחה, לרבות ניהול מערך העדים והראיות בתיקי גירושין, חלוקת רכוש, מזונות, ניכור הורי, מקרים של הפרת הסכמי גירושין וכמו כן בנושא סכסוכי ירושה. לתיאום פגישת ייעוץ, צרו קשר עם המשרד.