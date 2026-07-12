גורמים בכירים במערכת הפוליטית אמרו לערוץ 7 כי במסגרת ההבנות שהושגו סביב קידום חוק הכשרות בוועדה בראשות חבר הכנסת אוהד טל, הציבה מפלגת הציונות הדתית תנאי למפלגות החרדיות שלפיו ייבחר רב ראשי ציוני-דתי לעיר רעננה.

לדברי הגורמים, הדרישה הייתה חלק מההסכמות הפוליטיות שנרקמו סביב קידום החוק. עוד נמסר כי לפי המסתמן, מי שייבחר לתפקיד הוא הרב אביחי קצין.

ההתפתחות מגיעה לאחר שהוועדה לבחירת רב העיר רעננה התכנסה היום וקבעה את מועד הבחירות לתפקיד. משרד הדתות קבע כי הבחירות תתקיימנה ב-24 באוגוסט בין השעות 15:00 ל-17:00 בבית יד לבנים, בחדר מועצת העיר.