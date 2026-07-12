תחקיר מקיף שפורסם במגזין The Australian מציג שורה של עדויות מטרידות על אנטישמיות במערכת הבריאות האוסטרלית מאז מתקפת 7 באוקטובר 2023.

במסגרת התחקיר רואיינו יותר מ-30 רופאים, רופאות, אחים, אחיות, מיילדים, מיילדות ואנשי מקצוע נוספים, שטענו כי האווירה כלפי יהודים במערכת הבריאות הידרדרה באופן חסר תקדים, עד כדי פגיעה בביטחון המטופלים ואף סיכון חייהם.

אחת הדוגמאות הבולטות שעלו בתחקיר היא ביטולו של כנס רפואת טראומה שתוכנן להתקיים בעיר פרת'. בכנס היה אמור להשתתף תא"ל (במיל') ד"ר אלון גלזברג, לשעבר קצין רפואה ראשי בצה"ל, שהיה אמור להציג שיטות לטיפול בפצועי ירי ופיצוצים שפותחו בישראל.

לאחר שקבוצות של רופאים, אחיות ואנשי צוות רפואי פרו-פלסטינים איימו לקיים הפגנות נגד השתתפותו, החליטו המארגנים לבטל את הכנס.

מומחי טראומה שרואיינו לתחקיר טענו כי ביטול הכנס מנע מצוותים רפואיים באוסטרליה ללמוד טכניקות מצילות חיים מאדם בעל ניסיון רב בטיפול באירועי נפגעים המוניים. אחד מהם אמר כי הידע שהיה אמור להיות מוצג עשוי היה לסייע בהתמודדות עם אירועים קשים, ובהם הפיגוע בחוף בונדי בסידני.

לפי העדויות, מאז 7 באוקטובר התרחבה במערכת הבריאות פעילות פוליטית אנטי-ישראלית, שלדברי המרואיינים חרגה מהבעת עמדה פוליטית והפכה לאנטישמיות כלפי יהודים. לטענתם, בתי חולים ומרפאות הפכו במקרים מסוימים לזירות של מאבק אידיאולוגי, באופן הפוגע בעיקרון היסודי שלפיו טובת המטופל קודמת לכל שיקול אחר.

במקביל מתנהל באוסטרליה מאבק סביב החלטת רשות הפיקוח על מקצועות הבריאות לאמץ את הגדרת האנטישמיות של הברית הבין-לאומית לזיכרון השואה (IHRA). יותר מ-1,400 אנשי צוות רפואי חתמו על מכתב פתוח נגד המהלך, בין היתר בשל התנגדותם לסעיפים העוסקים בשלילת זכות קיומה של ישראל ובהחלת סטנדרטים שונים עליה לעומת מדינות אחרות.

רופאים ואחיות שהתראיינו לתחקיר טענו כי בשנים האחרונות נעשה שימוש במעמדם המקצועי להפצת מסרים אנטישמיים, תעמולה שמקורה בחמאס ואף דברי תמיכה בארגון הטרור.

לדבריהם, עובדים הגיעו לבתי החולים עם סמלי מחאה, ובכמה מוסדות הודבקו מדבקות אנטי-ישראליות. בבית החולים אלפרד במלבורן, כך נטען, הודבקו מדבקות כאלה סמוך למיטתו של מטופל יהודי קשיש בשעות שלפני מותו.

גם ברשתות החברתיות אותרו, לפי התחקיר, פרסומים של רופאים, אחיות ואנשי צוות שכללו דברי שנאה, השוואות לשואה, תכנים אנטישמיים ואף תמיכה בארגוני טרור. רופאה יהודייה סיפרה כי עמיתים פרסמו סמלים נאציים וקריקטורות של יהודים, תוך החלפת המילה "יהודים" במילה "ציונים".

העדויות הקשות ביותר עוסקות בטיפול הרפואי עצמו. כמה מטופלות יהודיות סיפרו כי עברו ניסיונות חוזרים וכואבים להחדרת עירוי, שלטענתן חרגו מהנהלים המקובלים. בשני המקרים שהוצגו בתחקיר נטען כי אותו איש צוות ביצע ארבעה ניסיונות החדרה, אף שלפי אחיות העובדות בבתי החולים הרלוונטיים הנוהל מאפשר לכל היותר שני ניסיונות על ידי אותו מטפל.

מחברי התחקיר מציינים כי קשה להוכיח כוונה מכוונת, אך מדגישים שמדובר בתלונה שעלתה במספר עדויות בלתי תלויות.

עדות נוספת הובאה מפיה של מיילדת, שסיפרה על יולדת יהודייה שלדבריה הושארה במשך שעות לאחר ניתוח קיסרי כשהיא שרויה בכאבים, ללא משככי כאבים, בתוך שלולית דם ולצד תינוקה הבוכה. לטענתה, כאשר הגיעה לבסוף אחות לחדרה, היא הפגינה כלפיה יחס קר וחסר חמלה.

מטופלת נוספת סיפרה כי במהלך אשפוזה ביחידה לטיפול נמרץ קיבלה מאחות "הרצאה" שבמהלכה הוכחשו השואה ואירועי 7 באוקטובר. גם סטודנטים לרפואה ורופאים מתמחים יהודים העידו על נידוי חברתי, תקיפות מילוליות וחשש להתלונן מחשש שהדבר יפגע בקידומם המקצועי.

מנגד, רופאים, אחיות ואנשי צוות יהודים או תומכי ישראל סיפרו כי נגדם הוגשו תלונות מתואמות לאחר שהביעו תמיכה בישראל או פרסמו מידע הסותר את הטענות שישראל מבצעת רצח עם. חלקם אף קיבלו אזהרות מרשות הפיקוח.

לדברי המרואיינים, עובדים יהודים במערכת הבריאות מצאו עצמם מבודדים, מותקפים או מודרים בשל זהותם. חלקם סיפרו כי בחרו לעזוב את עבודתם לאחר שלטענתם הנהלות בתי החולים לא טיפלו בתלונות שהגישו על הסתה ואנטישמיות מצד עמיתיהם.

לפי נתוני רשות הפיקוח, בין יולי 2023 לסוף פברואר השנה התקבלו 124 תלונות הקשורות לאנטישמיות, לצד 97 תלונות הקשורות לאיסלאמופוביה.

התחקיר מסתיים בעדותה של רופאת ילדים יהודייה שעזבה את אוסטרליה ועברה לעבוד בישראל, לאחר שלדבריה האווירה במדינה הפכה לבלתי נסבלת עבור יהודים. היא מספרת כי בבית החולים שבו היא עובדת כיום מטפלים יחד רופאים ואחיות יהודים, ערבים, מוסלמים, נוצרים ודרוזים בכל מטופל ללא קשר לזהותו, ומדגישה כי טובת החולה חייבת להישאר העיקרון העליון של כל מערכת בריאות.