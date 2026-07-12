בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר היום (ראשון) 25 שנות מאסר על עמית אלמוג, שרצח את בת זוגו מאיה ווישניאק ב-2020.

בהסדר טיעון שהושג עמו, הודה עמית בעבירת רצח שלא בנסיבות מחמירות. בנוסף, אלמוג יפצה את משפחתה של ווישניאק ב-258 אלף שקלים.

אריאל ווישניאק, אביה של מאיה, אמר לאחר גזר הדין: "בית המשפט נתן את המקסימום שהיה יכול לתת. אנחנו נסחוב את זה כל החיים. זה לא משהו שנעלם כתוצאה מהיום וזה לא ייעלם אף פעם".

האח רון הוסיף: "הסדר הטיעון עשה עמו חסד מכיוון שקבע תקרת מאסר של 26 שנה מקסימום. היום בית המשפט הביע דעה נחרצת, נתן עונש של 25 שנה לעמית אלמוג והביע בזאת את סלידתו מהמעשה כמסר חשוב נגד רצח נשים ונגד אלימות בכלל. זה לא יחזיר את מאיה שלנו, אבל לפחות אנחנו יודעים שהרוצח ישהה בכלא שנים רבות".

גם האחות שירה מסרה הצהרה. "מאיה הייתה אמורה להיות בת 28, כל החיים שלה היו לפניה. אנחנו סיימנו פרק אחד של שש שנים ואנחנו מתחילים את הפרק הקשה בחיינו שהוא החיים בלי מאיה. להתאבל עליה, לכאוב אותה ולהמשיך לחיות לצד החוסר שלה", היא סיכמה.

"אנו מקווים כי גזר הדין יעניק למשפחתה של מאיה מידה מסוימת של הקלה ונחמה", מסרו בפרקליטות לאחר גזר הדין. "רצח נשים בידי בני זוגן היא תופעה קשה ומדאיגה והפרקליטות תמשיך לפעול בנחישות למיצוי הדין עם מבצעי עבירות אלה".