לשכת האמיר הקטארי הודיעה הבוקר (ראשון) על מותו של אמיר קטאר לשעבר, השייח' חמד בן ח'ליפה אל-ת'אני, בגיל 74.

חמד, שנולד בשנת 1952, השתלט על הנהגת קטאר בשנת 1995 לאחר שהדיח את אביו בהפיכת חצר. קודם לכן למד באקדמיה הצבאית הבריטית, שירת בצבא הקטארי, מונה למפקד הכוחות המזוינים ובהמשך כיהן כשר ההגנה במשך כ-18 שנים.

במהלך כהונתו ביסס את מעמדה של קטאר בזירה האזורית והבין-לאומית. הוא הוביל מדיניות של התקרבות לארצות הברית, ובמקביל העניק תמיכה לגורמים אסלאמיסטיים, בהם מנהיגה הרוחני של תנועת האחים המוסלמים, יוסוף אל-קרדאווי, ובהמשך גם להנהגת חמאס שעברה לקטאר לאחר שעזבה את סוריה.

בתקופת שלטונו נוסדה גם רשת "אל-ג'זירה", שהפכה לאחד מגופי התקשורת המשפיעים בעולם הערבי. סיקור מחאות האביב הערבי בידי הרשת הוביל למשברים חריפים ביחסי קטאר עם כמה ממדינות האזור. באותן שנים החלה קטאר גם להזרים מאות מיליוני דולרים לרצועת עזה.

ביוני 2013 הודיע חמד בנאום טלוויזיוני קצר על העברת השלטון לבנו, תמים בן חמד אל-ת'אני. אף שהמהלך הוצג כהעברת שלטון מסודרת, ההערכות באותה עת היו כי מצבו הבריאותי והלחצים הפנימיים בבית המלוכה תרמו להחלטתו לסיים את כהונתו.