התנועה לאיכות השלטון פנתה היום (ראשון) ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, לפרקליט המדינה, עו"ד עמית אייסמן, למפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי ולראש אגף החקירות והמודיעין ניצב בעז בלט, בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש השב"כ דוד זיני.

לטענת התנועה, יש לבחון חשד להפרת אמונים, ואפשר שגם לעבירות נוספות, בעקבות פגישתו עם יעקב ברדוגו וההתפתחויות סביב ההחלטה לקדם חקירה נגד ערוץ 12.

בפנייה מתארת התנועה את השתלשלות האירועים שלטענתה מעוררת שאלות. לדבריה, ברדוגו, שאותו היא מתארת כפרשן ועסקן המקורב לראש הממשלה, קרא בפומבי לפתוח בחקירה נגד ערוץ 12 בעקבות החשדות להדלפת מועד התקיפה באיראן.

לפי הפנייה, ברדוגו סיפר בעצמו כי נפגש עם ראש השב"כ בלשכתו, כאשר לדבריו נכחו בחדר שלושה אנשים בלבד והפגישה עסקה ב"סוגיה אחת".

לטענת התנועה, לאחר אותה פגישה מסר ראש השב"כ לשרים כי אין תוחלת בפתיחת חקירה, אולם בהמשך שינה את עמדתו ופנה ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה להורות על פתיחת חקירה נגד ערוץ 12 ועיתונאיו.

עוד נטען כי לפי פרסומים, עובד שב"כ נוסף שנכח בפגישה הוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה של עיתונאי בכיר בערוץ 14, וכי מדובר בניגוד עניינים חמור שלטענת התנועה לא הוכחש על ידי דוברות השב"כ.

עוד טוענת התנועה כי תגובת השב"כ, שלפיה ההחלטה בדבר הצורך בחקירה התקבלה עוד לפני הפגישה, אינה מתיישבת עם העמדה שהציג ראש השב"כ לשרים לאחריה.

לדברי התנועה, גם אם לא יוכח שהפגישה השפיעה בפועל על שינוי עמדתו של ראש השב"כ, עצם קיומה של פגישה פרטית ולא מתועדת עם אזרח שאינו נושא תפקיד רשמי, שלטענתה מקורב לדרג הפוליטי ובעל אינטרס מסחרי נגד ערוץ מתחרה, מעוררת חשש לפגיעה בממלכתיות השירות ואף עלולה לעלות, לטענתה, כדי זיהום או שיבוש של חקירת ההדלפה עוד בטרם החלה.

ראש האגף הכלכלי בתנועה לאיכות השלטון, עו"ד יניב גולדברג, מסר כי "החוק קובע שהשב"כ יפעל באורח ממלכתי ואוסר להטיל עליו משימות לקידום אינטרסים פוליטיים. כשעסקן בעל אינטרס מסחרי נגד ערוץ 12 מתקבל בלשכת ראש השב"כ כדי לדרוש חקירה נגד אותו ערוץ, וכשראש השב"כ הופך את עמדתו המקצועית בעקבות לחץ פוליטי, אלה סימנים מעידים לחזרתן בדלת האחורית של נורמות פסולות שזכורות מימי פרשת קו 300".

לדבריו, "רק חקירה פלילית תוכל לרדת לשורש העניין. השב"כ שייך לאזרחי ישראל, והגנה על ממלכתיותו היא הגנה על הדמוקרטיה עצמה".