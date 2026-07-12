חברי סניף בני עקיבא בתקוע ניצלו את ימי החופש הגדול כדי להפיק קייטנה לילדים עם צרכים מיוחדים, לאחר שבמהלך השנה גייסו 160 אלף שקלים באמצעות התרמות ופעילויות שונות. בין היתר קיימו ניקוי רכבים לפני חג הפסח עבור תושבי היישוב, במטרה לממן את הפעילות.

קייטנת "חן ישראל" החלה ביום שלישי שעבר והסתיימה אמש, במוצאי שבת. הפעילות התקיימה בגבעת וושינגטון בשיתוף עמותת "עת לעשות", ובמהלכה ליוו חברי הסניף את הילדים בפעילויות מגוונות ובסעודות השבת.

זו השנה הרביעית שבה מתקיימת הקייטנה, המוקדשת לעילוי נשמת חן ישראל בלוך ז"ל, חניך הסניף שנהרג בתאונת דרכים. השנה הורחבה הפעילות, מספר החניכים עלה ל־40 וימי הקייטנה הוארכו, כאשר כ־100 מחברי הסניף השתתפו בליווי הילדים לאורך כל ימי הפעילות.

התוכנית כללה ביקורים בלונה פארק, באולינג, קריוקי, מסיבת דיג'יי, פארק טרמפולינות ופעילויות ODT. קומונרית סניף בני עקיבא בתקוע, מאיה פארן, אמרה, "המטרה שלנו השנה הייתה להגדיל את העשייה, ואנחנו שמחים שהצלחנו להעניק ליותר חניכים חוויה עוצמתית כל כך, שתלווה אותם לאורך כל השנה".

מנכ"לית עמותת "עת לעשות", מירב שהם־ויינברג, אמרה, "המפגש המרגש בין ילדים עם צרכים מיוחדים (עם לקויות קשות: פיגור שכלי, תסמונת דאון, אוטיזם ועוד) לחניכי התנועה מייצר מפגש אנושי משמעותי, עמוק וערכי. סניף תקוע עמל כל השנה על גיוס משאבים למחנה, לא ויתרו על איכות גבוהה מאוד. זכינו בחניכים מדהימים בתקוע, יישר כוח גדול. עלה נעלה".