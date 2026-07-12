עם מנכ"ל המל"מ (המרכז הממלכתי להנצחה מורשת ומחקרי מודיעין), תא"ל במיל יובל חלמיש, שוחחנו על תערוכה ייחודית ובה ממצאים ופריטים מאירועי השבעה באוקטובר המתקיימת בצמוד לבסיס גלילות.

את התערוכה מגדיר חלמיש כמיצג רב חושי של השבעה באוקטובר, מיצג המשתרע על כ-600 מטרים מרובעים במנהרה מתחת לפני הקרקע ו"מתעד את ההכנות והביצוע של מסע ההרג והטבח האכזרי שביצעו החמאס וארגוני הטרור הפלשתינאים והשבאב שהצטרף אליהם בשבעה באוקטובר".

במיצג עצמו נחשף המבקר בדרכי החינוך לשנאת יהודים החל מהגיל הצעיר של פעוטון וגן ילדים דרך סדנאות וקייטנות ועד לגיל בו הם מתגייסים כמחבלים לכל דבר. בתערוכה מסמכי שלל ובהם פקודות מבצע, תצלומי אוויר של ישובים אליהם נכנסו ותכננו להיכנס מחבלי הנוח'בה, כך גם טנדר, אופנועים, ציוד לחימה מגוון, הנחיות בכתב ידו של סינוואר ועוד.

עוד ניתן לראות בתערוכה ציוד שהכינו מחבלי הנוח'בה לטובת חטיפתם של ישראלים, ובין השאר מדובר במזרקים, אזיקים, שוקרים חשמליים ועוד. בנוסף ניתן לראות אמצעי פריצה שונים בהם נעשה שימוש ועוד.

להקמת התערוכה חברו אגף המודיעין של צה"ל ומרכז המורשת בראשותו של תא"ל במיל' חלמיש שמספר על המראות הנחשפים בפני המבקר בתערוכה החל מציור גרפיטי גדול המתאר את הפסטורליה של אזור העוטף ומסיבת הנובה והלאה בציר הזמן דרך חדרים בהם מוצגים, תצלומים וסרטונים המלמדים על מה שתכננו אנשי החמאס לבצע. הביקור בתערוכה מתבצע בקבוצות בלבד ורק לאחר הרשמה ותיאום דרך אתר המרכז והמבקרים בה מלווים ומודרכים בידי מדריך מטעם מרכז ההנצחה והמורשת.

לשאלתנו משיב חלמיש כי ניתן ללמוד מהממצאים ומהפקודות באופן ברור, שחור על גבי לבן, מה היו תכניותיו של יחיא סינוואר. "הם רצו לפגוע במדינת ישראל ותושביה, להרוג כמה שיותר, לחטוף, לצלם מראות קשים כדי שהצילומים ישפיעו מורלית על מדינת ישראל ותושביה", הוא אומר ומציין כי מדובר ב"תכנית שהייתה מאוד פרטנית עם פקודות מבצע לכל הישובים עם תצלומי אויר לאן להיכנס. בשלב הבא אמורים היו להצטרף האזרחים הרגילים מעזה שיבואו אחרי חיילי הנוחבה".

בדבריו מעיר חלמיש כי התכנית החמאסית נכתבה ופורטה שנים קודם לטבח עצמו, מה שאולי מגדיל את עצמת הכשל המודיעיני שקדם לו. להערכתו, סינוואר קיווה שנסראללה יצטרף אליו והתאכזב שהדבר לא קרה. "התכניות היו מעבר לעוטף, להמשיך מזרחה וצפונה, להגיע לכיוון השפלה. הוא לא מגדיר את היעד אבל רואים את החיצים והכיוונים, לכן הם פרצו הרבה פרצות בגדר, אבל כוחות המשטרה והאזרחים ובהמשך כוחות הצבא בלמו אותם".

חלמיש מציין בדבריו כי הביקור בתערוכה מיועד לגילאי עשרים ומעלה מאחר ומדובר במראות קשים ולא פשוטים כלל ועיקר. עד כה צפו במיצג כ-6000 מבקרים והוא מזמין את הציבור כולו להגיע על מנת לזכור ולא לשכוח את שעוללו באותו יום לעם ישראל. "זו המציאות הקשה לה נקלענו בשבעה באוקטובר. אי אפשר ליפות את זה. אנחנו מראים לאורחים זרים מה נעשה, כי העולם לא כל כך מבין את הדברים".

צילום: המל"מ

צילום: המל"מ

צילום: המל"מ

צילום: המל"מ

צילום: המל"מ