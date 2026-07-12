מסיבת הפרידה לרב ויזנר צילום: באדיבות המצלם

בישוב בני נצרים ציינו את יציאתו לגמלאות של הרב חנן ויזנר, לאחר ארבעים שנות הוראה בכיתה א'.

במהלך שנותיו במערכת החינוך לימד בתלמוד תורה בעצמונה, בנצרים, בחולית, ביבול ובבני נצרים, והעמיד דורות של תלמידים.

לרגל סיום דרכו החינוכית נכתב לכבודו, "כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו". עוד נכתב, "אשריך הרב חנן על מסירותך, סבלנותך, התמדתך ונעם הליכותיך עם תלמידיך. יהי רצון שה' יאריך ימיך בטוב ושנותיך בנעימים".

לאורך חייו התמודד הרב ויזנר עם אירועים קשים. אביו, טוביה ויזנר, נרצח בגוש קטיף, והוא עצמו עבר את גירוש גוש קטיף. בנו, יאיר ויזנר, חבר כיתת הכוננות של כרם שלום, נפצע בשבעה באוקטובר וחולץ במהלך הלחימה.