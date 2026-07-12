המאבק על עתידו של בית הכנסת הוותיק "עזרת אחים" בנס ציונה עולה שלב.

בעוד שרשות מקרקעי ישראל הודיעה כי היא נכונה עקרונית לבחון הקצאת קרקע לעמותת בית הכנסת, לפי גורמים המעורים בפרטים, הגורם שמעכב את המהלך הוא עיריית נס ציונה, שלא הציעה מגרש חלופי - החלטה שעלולה להוביל להריסת בית הכנסת הפועל במקום זה למעלה מ-70 שנה.

ממכתב ששלח היועץ המשפטי למרחב השמירה על הקרקע ברשות מקרקעי ישראל עולה כי לאחר פגישה עם ראש עיריית נס ציונה נמסר שאין בידי העירייה להעמיד מגרש חלופי סמוך לבית הכנסת.

בעקבות זאת הודיעה רמ"י כי בכוונתה להגיש בקרוב תביעה לסילוק יד מהמקרקעין - צעד שיסלול את הדרך להריסת המבנה.

רק לפני מספר חודשים נחשף בערוץ 7 כי בית הכנסת, המשמש עשרות מתושבי האזור לתפילה, ללימוד תורה ולפעילות קהילתית, נדרש להתפנות מהשטח עליו הוא עומד.

בהמשך הודיעה רשות מקרקעי ישראל כי לאחר השלמת המסמכים הנדרשים ובכפוף לאישור העירייה, היא תבחן בחיוב הקצאת קרקע לעמותה - הודעה שנתנה תקווה להסדרת מעמדו של בית הכנסת.

בעמותת "עזרת אחים" טוענים כי דווקא עיריית נס ציונה היא שמונעת את מימוש הפתרון. לדבריהם, העירייה לא רק שאינה מקדמת חלופה, אלא גם אינה מנצלת את הנכונות שהביעה רשות מקרקעי ישראל כדי להסדיר את מעמדו של אחד מבתי הכנסת הוותיקים בעיר.

בעקבות איום הפינוי קיימו מתפללי בית הכנסת כנס חירום, ומאות מתושבי נס ציונה חתמו על עצומה הקוראת למנוע את הריסתו ולהסדיר את המשך פעילותו.

מהעירייה נמסר כי "עיריית נס ציונה פועלת כדי לקדם פיתרון להמשך פעילותו של בית הכנסת 'עזרת אחים'. שמחנו לשמוע על נכונותה העקרונית של רמ"י לבחון הקצאת קרקע חלופית, ונפעל מולם למימוש נכונות זו. כרגע אין קרקע מתאימה כזו בשכונה, ולפיכך העירייה פועלת למציאת מיקום זמני לשימוש מתפללי בית הכנסת".

עו"ד דורון רדעי, המייצג את העמותה, אמר כי "לאחר שרשות מקרקעי ישראל הביעה נכונות עקרונית להסדרת מעמדו של בית הכנסת, ציפינו שגם עיריית נס ציונה תפעל למציאת פתרון. לצערנו, מהמכתב האחרון עולה כי העירייה אינה נרתמת למהלך, וזאת למרות שמדובר בבית כנסת הפועל במקום למעלה משבעים שנה, מהווה חלק בלתי נפרד מהקהילה המקומית ונהנה מתמיכה ציבורית רחבה, כפי שבאה לידי ביטוי בעצומה שעליה חתמו מאות מתושבי העיר בקריאה להסדרת מעמדו".

לדבריו, "בימים אלה שמו של בית הכנסת 'עזרת אחים' מקבל משמעות מיוחדת. זו העת ל'עזרת אחים' אמיתית מצד כל הנוגעים בדבר - לביטול רוע הגזירה, להסדרת מעמדו של בית הכנסת ולשמירה על מורשת רבת שנים למען המתפללים והדורות הבאים. אנו עדיין מקווים שעיריית נס ציונה תשקול מחדש את עמדתה ותאפשר הידברות שתוביל לפתרון מוסכם, במקום להביא להריסתו של אחד מבתי הכנסת הוותיקים בעיר".

עוד הוסיף כי אם אכן תוגש תביעה לסילוק יד, העמותה תפעל בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותה כדי למנוע את הריסת בית הכנסת ולהביא להסדרת מעמדו.