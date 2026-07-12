שמיר בניטה, מפורום הלומי הקרב, התראיין לערוץ 7 לאחר דיון סוער נוסף בוועדת הכנסת שעסקה במעמדם של הלומי הקרב ובני משפחותיהם. לדבריו, הלוחמים שנפגעו מופלים לרעה בזכויותיהם ובהכרה שהם מקבלים מהמדינה.

בניטה אמר כי, "האנשים האלה שיושבים בוועדה שולחים אותנו לקרב, וכשאנחנו צריכים לחזור אנחנו נהיים כמו כולם. בגיל 18 נותנים לנו סיכה יפה, אתם לוחמים, אבל כשאנחנו נפצעים אנחנו פשוט האחרונים ברשימה".

לדבריו, התחושה קשה במיוחד משום שהוא וחבריו ממשיכים לשרת גם כיום. "רק סיימתי מילואים לפני עשרה ימים. אתה רוצה לתת למדינה ותמשיך לתת לה, אבל לשמוע אותם מדברים אלינו, זה כואב".

בניטה מתח ביקורת גם על ארגון נכי צה"ל וטען כי, "הארגון הפך מזמן להיות ארגון פוליטי, ארגון שדואג לכמות האנשים שיש בתוכו ולא לאנשים שנמצאים בו". עוד אמר כי המאבק של הפורום נועד להשיג צדק לכלל הלוחמים שנפגעו במהלך לחימה ואימונים, בין אם נפגעו בגופם ובין אם בנפשם.

בהמשך הסביר מהי משמעות ההתמודדות עם הלם קרב בחיי היום־יום. "הלם קרב זה אומר שבסופו של דבר אתה חי את המלחמה יום אחרי יום. בכל רגע אתה מוכן לזה שאין מחר, וככה זה ממשיך ומלווה אותנו לאורך כל החיים".

כדוגמה אישית סיפר כי גם תכנון שגרת החיים בבית הפך למשימה מורכבת. "אשתי רוצה לבנות בית, אומרת לי 'שמיר, בוא נתכנן את הסלון', ואני אומר לה, 'אבל זה עוד שבעה חודשים, מי יודע איפה נהיה עוד שבעה חודשים'".

בסיום הראיון הדגיש כי המאבק אינו מופנה נגד המדינה אלא נגד מקבלי ההחלטות. "זה לא קרב נגד המדינה שאנחנו אוהבים, זה קרב נגד פוליטיקאים ונגד פקידים שמייצגים את המדינה שאנחנו אוהבים. אם לא הייתי מאמין שיהיה שינוי, לא הייתי פה. אבל לפחות, גם אם לא יהיה שינוי, לפחות".