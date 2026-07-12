הוא יושב מולך. בחור טוב, מוכשר, בעל ערכים, שכבר שנים מנסה להתקדם בדרך לחתונה. הוא נפגש, מתאמץ, רוצה לבנות בית, אך שוב ושוב נתקל באותם מחסומים.

אתה רואה את הקושי, מבין שיש לך מה לתת, אבל מרגיש שלא תמיד יש בידיך הכלים הנכונים כדי לעזור לו לפרוץ קדימה.

בשנים האחרונות הולך וגובר הצורך בליווי רגשי מקצועי לרווקים. בעוד שקיימות כיום לא מעט מאמנות המלוות רווקות, מספר הגברים שמוכשרים ללוות רווקים מתוך היכרות עמוקה עם עולמם עדיין מצומצם. דווקא מי שגדל בעולם התורה, מכיר את הישיבה מבפנים ומבין את השפה, ההתמודדויות והלחצים שמלווים את התקופה הזו, יכול ליצור חיבור טבעי ואמון כבר מהרגע הראשון.

הרב אלעזר אהרונסון, ראש כולל מעלות ומאמן רגשי, מספר על הרגע שבו הבין שהקשבה בלבד אינה מספיקה: "ראיתי שמעבר לצורך להביא הצעות לשידוכים, יש קושי עם כל מיני סוגים של חסימות, עם קשיים, עם חששות." לאחר שעבר הכשרה מקצועית במכון עומק הקשר, הוא מעיד: "אני מרגיש שיש לי ארסנל שלם של כלים. ואני כבר רואה איך הכלים האלה משנים חיים, נותנים בדיוק את הצעד החסר לדלג על המהמורה."

מכון עומק הקשר פועל כבר למעלה מ־20 שנה בתחום הליווי הרגשי לקראת חתונה. בחסדי ה', כ־2,000 זוגות הגיעו לחופתם באמצעות הליווי, ומאות מאמנות ומאמנים פועלים כיום בשטח. מתוך ההבנה שרווקים זקוקים גם לליווי של גברים שמכירים מקרוב את עולמם, נפתח לאחרונה מסלול הכשרה ייעודי לגברים, המבוסס על ניסיון מעשי שנצבר לאורך שנים.

להרשמה חינמית לכנס "מפצחים את המסע לחתונה", יום חמישי 16.7 בשעה 20:00, לחצו כאן

הרב יצחק לנגה, ר"מ בישיבת כרמיאל, שכבר ליווה יותר מ־15 בחורים לאחר שסיים את ההכשרה, מספר: "הגעתי לעומק הקשר כי מאוד בלטה לי הגישה החיובית לחיים, העין הטובה, הנעימות והעדינות, ורציתי שזה יהיה המשך טבעי וישיר לעולם התורה." הרב אהרונסון מוסיף: "בראש ובראשונה שליחות מהמעלה הראשונה. הנקודה השנייה, היכולת באמת להתפרנס מזה. והדבר השלישי, זה בונה קודם כל אותך כאדם."

כדי לחשוף את השיטה והכלים, יקיים מכון עומק הקשר ערב חשיפה חינמי בזום ביום חמישי הקרוב בשעה 20:00. במהלך הערב ישתתפו יהושע ונחמה ביטקובר, מייסדי המכון, ד"ר מולי גרוסמן, מנהל מרכז פנימה ירושלים, אסף נבון, מנכ"ל שליש גן עדן, הרב מנחם נוימן, שלמה לוברבום, הרב אלעזר אהרונסון, הרב מנחם כהנא ובוגרי ההכשרה, שישתפו מניסיונם בעבודה עם רווקים.

הערב מיועד לר"מים, רבנים, מחנכים, מטפלים, יועצים ולכל מי שפוגש רווקים במסגרת עבודתו או שליחותו ומעוניין לרכוש כלים מקצועיים לליווי משמעותי. ההשתתפות ללא עלות, אך נדרשת הרשמה מראש.

להרשמה חינמית לכנס "מפצחים את המסע לחתונה", יום חמישי 16.7 בשעה 20:00, לחצו כאן