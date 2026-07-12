קרוב למחצית מהישראלים תומכים בהחרפת הסנקציות על צעירים חרדים במטרה לקדם את גיוסם לצה"ל.

כך עולה ממדד החברה הישראלית לחודש יולי 2026 של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI), שלפיו 46% מכלל הציבור ו-50% מהציבור היהודי סבורים כי יש סיכוי לגייס צעירים חרדים ויש להפעיל עליהם לחץ נוסף.

מנגד, 31% מהמשיבים מעדיפים לקדם את הגיוס באמצעות הסכמות עם ההנהגה החרדית, בעוד 11% בלבד סבורים שאין כלל סיכוי לגייס חרדים לצה"ל ויש להפסיק לנסות לעשות זאת.

ממצאי המדד מצביעים על פערים פוליטיים מובהקים באשר לדרך הראויה לקידום הגיוס. בקרב מצביעי המרכז והשמאל קיימת תמיכה רחבה בהפעלת סנקציות, בשיעורים של 73% ו-79% בהתאמה, בעוד שבקרב מצביעי הימין רוב של 59% מעדיף את מסלול ההסכמות עם ההנהגה החרדית.

גם בפילוח המפלגתי נרשמו הבדלים משמעותיים: 75% מתומכי הליכוד מעדיפים את מסלול ההסכמה, לעומת 84% מתומכי ישראל ביתנו התומכים בהחרפת הסנקציות. בציבור החרדי עצמו 45% סבורים כי ניתן להגיע לגיוס באמצעות הסכמות עם ההנהגה, 36% מעריכים שאין לכך סיכוי, ו-15% בלבד תומכים בהפעלת סנקציות.

הסקר בחן גם את עמדות הציבור ביחס להפגנות החרדים נגד מעצרי העריקים. 39% מהציבור, ובהם 53% מהחילונים, סבורים שמדובר בהפגנות שאינן מוצדקות ושיש למנוע אותן. לצד זאת, 32% מהישראלים סבורים כי אם במסגרת המחאה נגד הרפורמה המשפטית הותרו חסימות כבישים, יש לאפשר זאת גם למפגינים החרדים. עמדה זו רווחת במיוחד בקרב מצביעי הימין והליכוד.

נשיא המכון למדיניות העם היהודי, פרופ' ידידיה שטרן, אמר כי הנתונים מלמדים שהוויכוח סביב גיוס החרדים מושפע בראש ובראשונה מהשתייכות פוליטית. לדבריו, בעוד הימין מעדיף לשמר את הברית הפוליטית עם המפלגות החרדיות ומתנגד לסנקציות, המרכז והשמאל תומכים בהפעלתן. "כאשר הגורם המכריע הוא פוליטי בלבד, ולא ענייני, הפתרון נראה רחוק מתמיד", אמר.