מועצת הרבנות הראשית החליטה להאריך את תוקף ההקלות לנבחנים המשרתים במילואים גם למבחני ההסמכה שייערכו במועד אב תשפ"ו ובמועד מרחשוון תשפ"ז, זאת על רקע העובדה שרבים עדיין משרתים בשירות מילואים גם בימים אלה.

על פי ההחלטה, שנוסחה על ידי מזכיר מועצת הרבנות הראשית רפאל פראנק ואושרה במשאל טלפוני שנערך ביום חמישי האחרון, נבחנים בכלל הבחינות - למעט בחינות בנושאי דיינות, ובהן רבנות, משגיחי כשרות, רבנים צבאיים וכיוצא באלו - יהיו זכאים לתוספת של שעה לזמן הבחינה, אם שירתו לפחות 30 ימי מילואים ובמועד הבחינה טרם חלפו שישה חודשים ממועד סיום שירותם.

עוד נקבע כי נבחנים בבחינות דיינות ששירתו לפחות 30 ימי מילואים יהיו זכאים אף הם לתוספת של שעה, ובלבד שבמועד הבחינה לא חלפה שנה ממועד סיום שירותם.

בנוסף, ההחלטה מותירה על כנה את ההקלה שניתנה בבחינות הדיינות שנערכו מאז שמחת תורה תשפ"ד ועד מועד הבחינות תשרי תשפ"ו, שלפיה נבחנים ששירתו לפחות 30 ימי מילואים זכאים לציון מעבר של 65, אם במועד הבחינה טרם חלפה שנה מסיום שירותם. ציון המעבר בשאר בחינות ההסמכה נותר 60.

במועצת הרבנות הראשית הסבירו כי הארכת ההקלות נועדה לתת מענה למציאות שבה משרתי מילואים רבים ממשיכים לשאת בנטל הביטחון, ולאפשר להם להיבחן בתנאים שיתחשבו בתקופת שירותם.