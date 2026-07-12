זאב קם, הכתב הפרלמנטרי של תאגיד השידור, פרסם בסוף השבוע בעיתון "מקור ראשון" טור מיוחד, שבתוכו הוא ניתח את הסרטון שפרסמה מפלגת הציונות הדתית שבו מוצג יאיר גולן כשר הביטחון של ממשלת איזנקוט שיסגור את מכינת עלי.

קם הסביר מדוע מדובר בתרחיש מציאותי, זאת מאחר ומפלגת הדמוקרטים זוכה עשרה מנדטים לעשרה מנדטים בסקרים, כאשר בראשה עומד אלוף במילואים וסגן רמטכ"ל.

לדבריו, "גולן הוא המועמד הטבעי לתפקיד שר הביטחון. הרי הביטחוניסט הנוסף הוא גדי איזנקוט, שמיועד מבחינת הגוש להיות ראש הממשלה. מפלגת הדמוקרטים לא תסתפק בתפקיד של שר זוטר ויהיו לה גם דרישות של תוכן מהותי במו"מ הקואליציוני".

בהמשך הטור הוא הסביר שהעובדה הזו מטרידה את ישיבות ההסדר: "זה גם הגיוני מבחינה מהותית. הרי אם עכשיו עוסקים באופן אינטנסיבי בהארכת השירות הסדיר, אך טבעי שהשלב הבא יהיה ישיבות ההסדר, בטח אם מתלווה לזה גם קמפיין צמוד, שכבר החל".

הסרטון המדובר של יאיר גולן בו הוא מודיע על סגירת מכינת עלי, הוא חלק מסדרת סרטונים שפרסמה הציונות הדתית בימים האחרונים ברקע החשש מהממשלה הבאה. באחד הסרטונים שפורסמו נראים דבריו של נפתלי בנט ותמיכתו באוטונומיה פלסטינית בשטחי A וB, ונכתב כי "בממשלת איזנקוט, השר לשיתוף פעולה אזורי נפתלי בנט יקים מדינה פלסטינית". כך גם סרטון נוסף על יאיר לפיד, שהוצג כשר החוץ בממשלת איזנקוט, והובאה הקלטה מדבריו לפיה הוא יקדם שלום עם אבו מאזן.

סרטון נוסף ‏שפורסם מציג את גלעד קריב, כיו"ר ועדת החוץ והביטחון בממשלת איזנקוט, שיפרק את ההתיישבות, שני סרטונים נוספים שפורסמו מציגים מועמדים בפריימריז של מפלגת הדמוקרטים: סרטון אחד בו נאור נרקיס מודיע שיוביל להפסקת תקצוב מקוואות, וסרטון נוסף של יריב אופנהיימר שמודיע שיקדם הכנסה של אנשי "שלום עכשיו" ו"יש דין" למשרד הביטחון.