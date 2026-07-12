הרשות לניירות ערך עברה לשלב הגלוי בחקירה פלילית מורכבת ופתחה בחקירה רשמית נגד איש העסקים חיים לייב קפלן.

הוא חשוד בביצוע שורה ארוכה של עבירות כלכליות חמורות, במסגרת גיוס כספים המוני שביצע עבור מיזם לכריית זהב באתיופיה.

על פי נתוני החקירה, קפלן גייס במשך כשמונה שנים סכום עתק העולה על 200 מיליון שקלים מ-219 משקיעים שונים, שחלקם הגדול נמנה עם הציבור החרדי בישראל.

החשדות המרכזיים שחוקרת הרשות כוללים הצעה ומכירה של ניירות ערך לציבור הרחב ללא פרסום תשקיף כחוק, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה ועבירות מורכבות לפי חוק איסור הלבנת הון. לפי ממצאי הרשות, מסכת המעשים המיוחסת לו התפרסה על פני תקופה ארוכה, בין השנים 2018 ל-2026.

קפלן פעל לאורך השנים לגיוס הון ממשקיעים מקומיים עבור חברת כריית הזהב האתיופית YMG Gold Mining, בין היתר באמצעות שתי חברות פרטיות שבשליטתו המלאה: "לקח השקעות בע"מ" ו-Dakaria Investments Ltd.

מתוקף תפקידו כבעלים וכמנהל הבכיר בחברות אלו, הוא ניהל באופן ישיר את גיוס הכספים ואת הקשר השוטף מול המשקיעים, תוך שהוא מעביר להם עדכונים תקופתיים על התקדמות העבודות במכרה בחו"ל.

ממצאי החקירה הראשוניים מעלים כי קפלן התמקד באופן מובהק בפנייה למשקיעים מהמגזר החרדי. הוא הציע להם להשקיע במיזם תוך הצגת הבטחות מפתות, לפיהן סכום הקרן המקורי יוכפל במלואו בתוך ארבע שנים בלבד.

ברשות לניירות ערך חושדים כי בפועל פעל המיזם במתכונת הדומה להונאת פירמידה, שבה חלק ניכר מכספי המשקיעים החדשים שזרמו לחברות לא שימשו כלל לטובת המכרה, אלא נותבו להחזרת כספים ופירעון חובות למלווים ומשקיעים ותיקים יותר.

עוד נטען על ידי חוקרי הרשות כי הפעילות העסקית כולה התנהלה תוך הטעיה שיטתית של המשקיעים, הצגת מצגי שווא לגבי מצב העבודות באתיופיה וחריגה קיצונית מההרשאות שניתנו לקפלן לגבי אופן השימוש בפקדונות הכספיים שהופקדו בידיו.

בתוך כך, ברשות לניירות ערך חשפו כי כבר ב-1 בפברואר 2026 הוצא לקפלן דרישה רשמית וחד-משמעית להפסיק לאלתר את גיוס המשקיעים, לאחר שעלה החשד המקורי כי הוא מוכר ניירות ערך ללא תשקיף. למרות האזהרה המפורשת, קפלן התעלם לכאורה מההנחיות והמשיך בפעילות גיוס הכספים כסדרה.

החקירה הכלכלית נמצאת כעת בראשיתה, ורשת החברות נסגרת בשלב זה על ידי רשויות האכיפה. החשדות הקשים נגד קפלן טרם התבררו במלואם בבית המשפט, וכנהוג בשלב זה של ההליך הפלילי, עומדת לו חזקת החפות.