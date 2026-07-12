הרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ) ערכה ביום שישי כנס ביישוב כאבול שבגליל, תחת הכותרת "כאבול - לעבר השפעה גדולה יותר", בהשתתפות מאות תושבים מקומיים.

בנאומו בכנס אמר יו"ר רע"מ, חבר הכנסת ד"ר מנסור עבאס, כי היעד של המפלגה בבחירות הקרובות הוא להביא להחלפת "הממשלה הגזענית הפשיסטית" בממשלת שינוי, כדי לאפשר לחברה הערבית בישראל יכולת השפעה גדולה יותר על קבלת ההחלטות.

עבאס הדגיש כי השפעה אינה סיסמה או משאלת לב, אלא תוכנית פעולה מדויקת שיש ליישם בהתאם ליעדים הנקבעים מראש. לדבריו, ביום הבחירות הקול הערבי הוא שיפיל את הממשלה הנוכחית.

בכנס דיברו גם חברי הכנסת אימאן ח'טיב-יאסין ויאסר חג'יראת, מזכ"ל רע"מ דאוד עפאן, והרכז הפוליטי של רע"מ בכאבול מחמוד ריאן.

הדוברים ציינו כי רע"מ שואפת להפוך לגוש משלים שיסייע להקמת הקואליציה הבאה של "ממשלת השינוי", והבטיחו לפעול מתוך הקואליציה לקידום האינטרסים של כאבול, ובראשם הרחבת שטחי הבנייה ביישוב.