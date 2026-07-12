טרגדיה קשה. ולדימיר לוגבינצ'נקו, גבר בן 60 שהגיע לישראל כפליט בעקבות הלחימה באוקראינה, הוא האדם שטבע למוות ביום שבת האחרון בחוף לא מוכרז הסמוך לחוף המצודה באשדוד.

היום ליוו אותו בני משפחתו בדרכו האחרונה בבית העלמין באשדוד, כשהם מתמודדים עם שכול שני בפחות משלוש שנים - לאחר שבנו של ולדימיר, ויטלי וחמיו אולג נרצחו על ידי מחבלים בטבח ה-7 באוקטובר.

ולדימיר הותיר אחריו את רעייתו אירנה, את בתו קטיה, את כלתו ליליה ואת נכדו ירוסלב. קרוביו שיתפו כי ולדימיר התמודד עם לקות שמיעה, דבר אשר השפיע עמוקות על בנו ויטלי, שבחר בשל כך להתנדב ולסייע לקהילת לקויי השמיעה.

ויטלי נולד באוקראינה בינואר 1989, למד בבית ספר לשוטרים ובשנת 2017 נישא לליליה. הזוג התגורר בעיר חרסון ושם נולד בנם, ירוסלב. ליליה תיארה קשר קרוב ומיוחד בין ויטלי לבנו הקטן. בחרסון ניהל ויטלי דוכן מזון מצליח ונודע באופיו הנוח, ברוחב ליבו ובאהבתו לבישול ולאירוח בני משפחה וחברים. את זמנו הפנוי נהג לבלות בים ובעיסוק בתחביב הדיג.

המשפחה הגיעה לראשונה לישראל בשנת 2019, חזרה לאוקראינה, ובהמשך שב ויטלי לישראל באופן עצמאי. רעייתו ובנו הצטרפו אליו בשנת 2022 בעקבות פרוץ המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, והם קבעו את מושבם באשקלון, בסמוך להוריה של ליליה.

בבוקר ה-7 באוקטובר, יצאו ויטלי וחותנו אולג לפעילות דיג באזור העוטף. במהלך מתקפת חמאס הם נסו על חייהם אך נרצחו על ידי מחבלים באזור צומת גמה.

אתמול בשעה 16:27 התקבל הדיווח על טביעתו של האב, ולדימיר, במוקד 101 של מד"א במרחב לכיש. פרמדיק מיחידת האופנועים של מד"א אוראל אסולין וחובש מד"א שמחה חסיד שחזרו את רגעי הטיפול: "ראינו גבר בשנות ה-50 לחייו כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, לאחר שנמשה מהמים ומצילים בחוף מבצעים בו פעולות החייאה. המשכנו במתן הטיפול הרפואי וביצענו פעולות החייאה ממושכות, אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".