107 ימים לבחירות, סקר שערך מכון קנטאר עבור כאן חדשות ופורסם הערב (ראשון), מעלה כי לו הבחירות היו נערכות היום גוש הקואליציה היה מקבל 52 מנדטים וגוש מתנגדי נתניהו ללא המפלגות הערביות 58.

מפלגת "ישר" של גדי איזנקוט מקבלת בסקר 24 מנדטים, הליכוד 23, ביחד 15, ליברמן 10, הדמוקרטים 9, עוצמה יהודית 8, ש"ס 8, יהדות התורה 8, מפלגת הציונות דתית 5, חד"ש-תע"ל 5 ורע"ם 5.

מפלגות כחול לבן, הנדל-טרופר ובל"ד לא עוברות את אחוז החסימה.

גם בחינת תרחישים שונים אחרים מעלה כי לפי שעה אין הכרעה אמיתית בין הגושים. הסקר בחן תרחיש בו יוקמו שתי מפלגות ימין חדשות, אחת בראשות גלעד ארדן, איילת שקד ויולי אדלשטיין והאחרת בראשות עופר וינטר. הראשונה תזכה לחמישה מנדטים, ואילו השנייה לא תעבור את אחוז החסימה.

מפלגה של ארדן, שקד ואדלשטיין צפויה למשוך מנדטים מנתניהו, איזנקוט, סמוטריץ', בן גביר וליברמן. אם תרוץ מפלגה כזו, לגוש נתניהו יהיו 49 מנדטים בלבד ולגוש מתנגדי הממשלה ללא הערבים -56.

תרחיש אחר בו ח"כ לשעבר חילי טרופר עוזב את השותפות עם יועז הנדל וחובר לגדי איזנקוט לא משנה מהותית את המפה - מפלגת "ישר" מתחזקת במנדט על חשבון מפלגת "ביחד" של בנט ולפיד - ומאזן הכוחות כלל לא משתנה.

המשותף לכל התרחישים הוא שמפלגות כחול לבן והמפלגה החדשה של יועז הנדל וחילי טרופר אינן עוברות את אחוז החסימה.