שיחת טלפון שכללה איום ברצח התקבלה במרפאתה של ד"ר מעיין שרמן, אמו של החייל סמל רון שרמן שנחטף בשבעה באוקטובר ונהרג מהפגזת צה"ל.

בעקבות האירוע הודיעה שרמן כי היא מגישה תלונה במשטרה.

שרמן אמרה, "אני לא מופתעת, מתירים את דמי כבר כמה ימים. כל עוד זו המדינה שלי אני אמשיך להגיד את מה שאני חושבת. המזכירה שלי ענתה ונבהלה מאוד".

לדבריה, שיחת האיום הגיעה לאחר שבימים האחרונים התמודדה עם תגובות קשות ברשת בעקבות תגובתה לפוסט של הצל, שבה כתבה "בבונים". בין התגובות שציינה נכללו קללות ואיחולים קשים שהופנו כלפיה וכלפי בנה המנוח.

בריאיון לכאן חדשות התייחסה שרמן לביקורת נגדה ואמרה, "הצל יד ימינו של בן גביר, בגללו הפקירו ורצחו חטופים, כשגם התנגד לעיסקאות. אין לי מילה יותר טובה מאשר המשמיצים המוטרפים האלה, זה חיות פרא שטופות שנאה שלא פועלות בכלל לפי כללי התנהגות נורמאלים, ממש חיות בר שבאות לתקוף בלי הרבה שכל, בלי רגש, כמו בבון. המילה הזאת מתאימה ומייצגת אותם בדיוק".

עוד הוסיפה, "אני לא מצליחה להבין למה זה קשור לעדה, קיבלתי קללות גם מאשכנזים וגם ממזרחים, כולם תומכי ביבי ובן גביר. בגלל ששם המשפחה שלי מנישואים שרמן, דרום אמריקאי, חושבים שאני לבנה ושמאלנית, שני הדברים לא קרובים למציאות, אבל למה זה בכלל רלוונטי? את כל הכסף מהתביעות נתרום, זה כסף מזוהם".