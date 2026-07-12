שמחת הלומי הקרב לאחר האישור בוועדה דוברות הכנסת

ועדת הכנסת, אישרה היום (ראשון) פה אחד לקריאה ראשונה את הצעת חוק הלומי קרב. הצעת החוק מתמקדת בהסדרת טיפול ייעודי ומותאם עבור נפגעי הלם קרב, וכן בעיגון סטטוטורי של ועדה שתעניק סיוע לפנים משורת הדין לנכי צה"ל.

במסגרת זו, תוקם ועדה ייעודית לנכים בעלי מאפיינים מיוחדים - הגדרה הכוללת נכים אשר נקבעה להם דרגת נכות של 35% לכל הפחות בגין פגימת ראש או פגימה נפשית, ובכלל זה הלם קרב והפרעה בתר חבלתית, לצד נכים בעלי דרגת נכות מיוחדת או דרגת נכות של 100%.

היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק, פירטה את המעורבות המקצועית ואת השינויים הצפויים בנוסח החוק: "התגייסנו להליך מתוך הבנה שיש רצון של חברי הכנסת למצוא את ההסדר הראוי והמתאים. נכניס בהסדר שלושה תיקונים. הראשון מתקן את סעיף 1 ויעניק לראשונה הגדרה ייחודית "לנפגעי תגובת קרב" ויכלול את מי שנקבעה לו דרגת נכות בשל פגיעה של הפרעה בתר חבלתית עקב תגובת קרב".

עו"ד אפיק המשיכה והציגה את התיקונים הנוספים שנכללו במתווה המשפטי: "התיקון השני מתייחס לסעיף 43 שעוסק בטיפול בטיפול בנכים, ולפיו הטיפול יינתן בהתאם לסוג הנכות, ואגף השיקום יעניק טיפול מותאם "לנפגעי הלם קרב" בנוסף, תתווסף לוועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין סמכות נוספת בעזרתה היא תוכל להחליט במקרים חריגים על סיוע גם לבני משפחה של נכה עם דרגת נכות של 35% בשל פגימת ראש, פגימה נפשית ובכלל זה עם מאפיינים מיוחדים, בשל מצוקה קשה שהוא נקלע אליה בשל הנכות שלו".

מבחינה תקציבית, הנתונים הראשוניים שגובשו וסופקו על ידי משרד האוצר מצביעים על כך שהעלות השנתית הכרוכה בהפעלת חוק זה תעמוד על סך של 20 מיליון שקלים.

חברת הכנסת מיכל וולדיגר התייחסה בדבריה למצבם המורכב של הנפגעים וקרוביהם, וציינה: "החוק הזה חשוב אבל מגיע לכם הרבה יותר. אנחנו יודעים כמה קשה לכם ולבני המשפחה שלכם ולמרות זאת אתם ממשיכים להאבק גם עבור החברים שלכם ששוכבים כרגע בבית לא כי אין להם רגל, אלא כי יש להם חור בנשמה".

חבר הכנסת עודד פורר הביע תמיכה גורפת בשם סיעות האופוזיציה בבית המחוקקים והבהיר את עמדתם כלפי המהלך: "החוק הזה עוסק סוף סוף במהות. מדבר בשם כל סיעות האופוזיציה כשאני אומר שהחוק הזה מוחרג השבוע והוא מעל האירוע. הפציעה של הלום קרב יכולה לפרק בית. הלומי הקרב צריכים אגף מיוחד במשרד הביטחון, עם אנשים מוכשרים ותקנים מותאמים".

בסיום הדיון, הציג נתי, הלום קרב שהשתתף בישיבה, את זווית הראייה שלו לגבי מטרתו המרכזית של הליך השיקום והצהיר: "שיקום זה לא רק כסף, זה בראש ובראשונה להחזיר אנשים לחברה. להעלות על נס דווקא את אלה שיצאו לקרב".