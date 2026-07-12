מועצה אזורית בנימין הודיעה הערב (ראשון) כי החייל איתן ישראל קנטמן ז"ל (23), תושב היישוב נריה, הלך לעולמו בנסיבות טרגיות.

איתן ישראל, בנם של בניה ונעמה קנטמן, גדל בבית אל ועבר לפני מספר שנים לנריה עם משפחתו.

הוא למד בישיבה התיכונית "בני בנימין" בבית אל, ולאחר מכן בישיבת מצפה יריחו. בהמשך למד במכון האקדמי לב, ובשנת 2025 השלים את לימודיו כעתודאי בתחום מדעי המחשב והתגייס לצה"ל כקצין מקצועי אקדמי.

איתן ישראל הותיר אחריו את הוריו, בניה ונעמה, ואת אחיו ואחיותיו: אלקנה, תמר, יאיר, יונתן ומשה אחיה.

ראש המועצה האזורית בנימין, ישראל גנץ, ספד: "הלב נשבר עם הבשורה הקשה על פטירתו של איתן ישראל קנטמן ז"ל. זהו רגע של כאב עמוק למשפחת קנטמן, לקהילת נריה ולבנימין כולה. אין מילים שיכולות לנחם את גודל האובדן. בשם תושבי בנימין אני מבקש לשלוח תנחומים להוריו, בניה ונעמה, לאחיו ולאחיותיו - אלקנה, תמר, יאיר, יונתן ומשה אחיה - למשפחתו המורחבת, לחבריו ולכל אוהביו. אנו מחבקים את קהילת נריה כולה בשעתה הקשה. יהי זכרו ברוך".