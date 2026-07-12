1,300 תלמידי מכינות וישיבות המועמדים לגיוס לצה"ל משלושים מוסדות של הציונות הדתית השתתפו הערב (ראשון) בכנס חירום נגד השירות המעורב תוך כדי לחימה ביחידות צה"ל.

בכנס השתתפו עשרות ראשי ישיבות, פצועי מלחמה, לוחמי מילואים, ח"כים, ואישי ציבור.

הרב יגאל לוינשטין, ראש מוסדות בני דוד, נשא דברים בכנס ואמר: "הציבור הדתי ציוני נאמן למדינה ולעם ישראל, יש לו מחויבות ואחריות לעם ישראל ומדינת ישראל. אין לנו שום עניין לשבור את הכלים, אנחנו רוצים צבא עם החיילים הכי טובים, צבא מנצח. לפני 10 שנים אמרתי - 'שיגעו לנו את הילדות' וכל הארץ געשה. היום אני אומר - 'שיגעו לנו את הצבא'. מסיטים את הקשב של הצבא מהניצחון לנושאים לא רלוונטיים. למעשה פקודת השירות המשותף לא קיימת מאז תחילת המלחמה ולכן המאבק רק מתחיל.

אצלנו הצניעות זה עניין יותר חמור משבת וכשרות, קדושת המחנה היא קריטית אחרת אין השראת שכינה במחנה והמוטיבציה נפגעת, זה בנפשנו ממש, זה מקור המוטיבציה. איפה שיש קדושה יש גבורה, איפה שאין קדושה, לא תהיה גבורה", הוסיף.

הרב שמואל אליהו ציין כי "ככל שעם ישראל יעלה, כך גם הכוחות הפרוגרסיביים יעלו וינסו ללחוץ. כדי שעם ישראל יוכל לעשות את תפקידו ולקדש את שם השם, הוא חייב להיות קדוש בקדושת המחנה. תפקידנו בדורות הבאים זה לקדש שם השם כי זה ייעודו של עם ישראל. חייבים קדושה בעם ישראל, במחנה הצבא, כי זה הכוח שלנו".

הרב אליקים לבנון, ראש ישיבת אלון מורה, הצהיר: "אנחנו ננהיג את המדינה, אנחנו ננהיג את צה"ל. לשם אנחנו חותרים ולשם אנחנו נגיע לטובת עם ישראל כולו".

הרב דוד חי הכהן, ראש ישיבת בת ים ומרבני הארץ הטובה, הדגיש כי "זה כל כך פשוט וברור שאם נעמוד חזק - יקבלו אותנו. רוב עם ישראל מאמין בקדושה, רוצה קדושה. גם אני לא רציתי בזמנו ללכת לקולנוע יחד עם כל החברים והלכתי לשבת בבית הכנסת ללמוד. מאז לא שאלו אותי יותר שאלות כי זה היה ברור. ככל שנהיה יותר ברורים וחזקים, הדברים יישמעו".

הרב דוד פנדל, ראש ישיבת שדרות, הוסיף: "אנחנו במאבק היסטורי על דמותו של צה"ל. אנחנו לא מחפשים פתרונות בשביל הציבור הדתי לאומי, אלא בשביל עם ישראל כולו. הצבא הוא מקום קדוש. שירות עם בנות הוא לא מסוכן, הוא אסור".

הרב צבי קוסטינר, ראש ישיבת מצפה רמון, ציין כי "אפילו קציני השטח מבינים שערבוב הלוחמים והלוחמות לא שייך במדינה יהודית. אנחנו צריכים להיות מאה אחוז החיילים הכי טובים, הכי עוזרים אבל שומרים על קדושת המחנה. שהמפקדים רואים את הנחישות שלנו ואת העבודה שלנו עד הסוף, אז זה משפיע. כשאנחנו באומץ ובנחישות, המפקד ישר יבין שלא שייך להכניס אותך לנגמ"ש עם נשים, יאפשרו לך לצאת משירת נשים. כך מדברים, וכך עושים".

הרב דרור אריה, ממארגני הכנס, דיבר על חשיבות השירות - אך בתנאים ההולמים בני תורה. "צה"ל הוא הצבא של כולנו. מתוך אחריות מוחלטת לגורל הצבא אנחנו ניצבים כאן כדי להשיב את הרוח למחנה. הקדושה היא מקור הגבורה. מסירותנו לצבא ולאומה היא ללא תנאי, יושבים פה גיבורים שעשו מילואים ללא תנאי. זה בא לידי ביטוי בבתי העלמין הצבאיים, בפצועים, והם תובעים מאיתנו להשמיע קול צלול וברור. זה אינה פשרה מגדרית זו התשתית לניצחון. זו המציאות והתייצבנו כאן כדי להרים זאת על הנס כדי לוודא שהמחנה יהיה קדוש. כי רק מחנה קדוש הוא מחנה מנצח".

יו"ר מפלת נעם ח"כ אבי מעוז אמר: "התוודענו שיש מתקפה הפרוגרסיבית להחלשת הרוח הצבאית, רוח ישראל בצבא. יש פה תוכנית שלמה שלא כאן המקום להרחיב עליה. חיזקו ואימצו על כל העמידה האיתנה שלכם על קדושת המחנה ורוח צה"ל."

רחמים ישי לוי, פצוע מלחמה, נשא דברים בכנס. "מלחמות מנצחים ברוח. לפני ארבע שנים התגייסתי ובבוקר שמחת תורה יחד עם חבריי לפלוגה זכיתי לקחת חלק בקרב הגנה על המוצב שלנו. שם נפצעתי קשה. היום אנחנו ממשיכים לצאת למלחמה עם ספר תורה שחקוק על לב של כל אחד. ספר התורה על ליבי הוא מקור הרוח של הלוחמים האריות שלוחמים בשיקום ומאמינים בצדקת הדרך. הפגיעה המערכתית והמחוות בקדושת המחנה היא כדור במרכז מסה ברוח".

יהושע שני, אביו של סרן אורי מרדכי הי"ד שנפל בקרב כיסופים, התייחס גם הוא לסוגיה. "בני יצא בשמחת תורה לקרב של תשע שעות והקרב הזה מה שהכשיר אותו זה לא רק האימונים אלא בעיקר בית המדרש. הידיעה שהוא יוצא כשליח של עם ישראל. זה מחה שנתן לו את העצמה האדירה שהייתה לו ביום הזה. והיה מחניך קדוש זו הקונספציה שתביא אותנו לניצחון המוחלט, לא בדיונים שעושים בכנסת או במטכ"ל, אלא אתם שתהפכו את הצבא למחנה קדוש אתם תביאו את הניצחון המוחלט. היום הזה, מאז שבני אורי נהרג, זהו יום הנחמה הגדול ביותר שאני מרגיש".

אל"מ (מיל') חזי נחמה סיכם: "לקחתי את הרמטכ"ל דאז גדי אייזנקוט, שהתגאה בשירות המשותף, לראות מה התוצאות של ההחלטה שלו. הראיתי לו איך חייל וחיילת ישנים יחד במכולה, ואיך חייל וחיילת שומרים 12 שעות בפילבוקס. ראיתי איך בבוחן מסלול הקלו על הצוערות ושמו ספסל ליד החומה. אבל החומה הזאת היא לא סתם, היא מדמה מציאות. אי אפשר להקל בזה. אבל הסבירו לי שהכוחות האלה יותר חזקים מכולנו, יש כיום רף שונה לגברים ולנשים. אם יש רף שהוגדר - אז מיישרים אליו קו. הבעיה שלנו היא עם התנועות שדוחפים לדבר הזה ופוגעים הרף המקצועי כדי לקדם אג'נדה כזו או אחרת".