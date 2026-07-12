ים מדר כבר שנים נחשב לאחד מהכישרונות העולים של הכדורסל הישראלי, כאשר יחד עם דני אבדיה הובילו השניים את נבחרת העתודה של ישראל לזכיה באליפות אירופה שנתיים ברציפות.

מי שזימן לראשונה את מדר לנבחרת הבוגרת של ישראל בכדורסל היה עודד קטש, והחל מהיום (ראשון) השניים שוב ישתפו פעולה יחד - קטש על הקווים במכבי ת"א ומדר בעמדת הרכז.

אחרי ספקולציות רבות, שבועות מורטי עצבים שגרמו למדר לעזוב לרגע את הנבחרת בעת מסעה באירופה ואף גרמו לבסוף לשינוי מבנה הבעלות במועדון הצהוב מת"א, היום הודיעה האלופה ומחזיקת הגביע כי ים מדר ישחק במדיה בשלוש השנים הקרובות.

מדר שכנער אהד את קבוצת הכדורסל של המכבים מת"א, מזוהה דווקא יותר עם היריבה מהצד השני של העיר העברית הראשונה, כשזה שיחק במדיה תקופה ארוכה החל מגיל הנוער ועד הימים האחרונים.

מדר הספיק לשחק באירופה כששיחק במדי פרטיזן בלגרד ובהמשך עבר לפנרבחצ'ה הטורקית איתה זכה באליפות הליגה הטורקית. בהמשך שיחק מדר גם בבאיירן מינכן הגרמנית עד שחזר לקבוצת נעוריו הפועל ת"א.

עם הפועל ת"א זכה מדר באליפות היורוקאפ שהקנתה למועדון האדום מת"א את הכרטיס היוקרתי למפעל היורוליג הבכיר ומדר הוביל את הפועל לעונה היסטורית במפעל היוקרתי ביותר באירופה.

לאחר שמיעט לקבל דקות משחק הן באירופה והן בליגה, החליט מדר לחצות את הקווים על אף שבהפועל הציעו לו חוזה עם שכר עתק.

מדר יגיע במקומו של תמיר בלאט שעוזב את מכבי ומצטרף אל המאמן קטש שממשיך בתפקידו, ג'ון דיברתולומיאו, ג'יילן הורד, ג'ימי קלארק, וויל ריימן, אושיי בריסט ובונזי קולסון שחזר למכבי לאחרונה.

"אני שמח ונרגש לפתוח פרק חדש ולהצטרף למכבי תל אביב", אמר מדר לאתר הרשמי של מכבי ת"א.

"אני כבר מחכה לפגוש את הקהל, החברים לקבוצה והצוות, ומבטיח לתת את כל מה שיש לי בכל אימון ובכל משחק כדי לעזור למועדון לעמוד במטרות שלו. אני רוצה להודות לצוות המקצועי, להנהלה ולבעלים על האמון ומחכה להחזיר על המגרש. יאללה מכבי!".

"אני שמח מאוד שים מצטרף אלינו", אמר המאמן עודד קטש. "האיכויות שלו ברורות לכולם, במיוחד אחרי הפלייאוף האחרון, ואנחנו מייעדים לו תפקיד משמעותי בקבוצה. הוא מגיע למכבי בגיל המתאים ועם אפסייד גדול. אני רוצה להודות לבעלים על המאמצים הגדולים שעשו בהחתמה שלו".

בנוגע לקהל הנאמן שמלווה את המועדון הוסיף המאמן: "סוד הקסם של מכבי נובע מהחיבור של האוהדים לקבוצה ולשחקנים. אני בטוח שבמקרה של ים זו תחילתה של מערכת יחסים מופלאה עם חיבור טבעי, שרק יילך ויעמיק".

יושב ראש המועדון שמעון מזרחי ברך גם הוא על ההחתמה כשאמר: "ים, אתה מתקבל עם גלים של אהבה ושמחה בהיותך שחקן ישראלי נוסף שמצטרף לעוגן של קבוצתנו, מכבי תל אביב. נאחל לך הצלחה רבה".

משחקו הרשמי הראשון של מדר במדי מכבי יהיה מול קבוצתו עד לא מזמן, היריבה העירונית הפועל ת"א כבר בעוד חודשיים, באמצע חודש ספטמבר, כאשר מנהלת ליגת העל בכדורסל הודיעה על קיומו של הסופרקאפ החברתי בפעם השנייה, במה שיהיה שחזור גמר הפלייאוף.