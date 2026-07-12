נותרו עם המחמאות וההיסטוריה. נבחרת העתודה של ישראל בכדורסל נשים סיימה הערב (ראשון) את מסעה ההיסטורי באליפות אירופה בכדורסל לנבחרות עד גיל 20, עם מדליית הכסף ותואר סגנית אלופת אירופה.

היה זה כאשר הנבחרת שהעפילה לראשונה בתולדותיה לגמר האליפות היוקרתית, הפסידה לנבחרת צרפת החזקה בתוצאה 66:79, במשחק הירואי בו הצליחו לחזור מפיגור בן 18 נקודות עד לכדי 5 נקודות בלבד.

ישראל שהגיעה למשחק הגמר הערב בזכות יכולת יוצאת דופן של גל רביב, שהעמידה ממוצעים של 28 נקודות, 7.2 אסיסטים, 5.8 ריבאונדים ו-3.5 חטיפות למשחק באליפות היוקרתית, המשיכה לקבל ממנה תפוקה גדולה גם הערב כשזו סיימה את משחק הגמר עם 29 נקודות.

צרפת שהגיעה לטורניר כפייבוריטית הברורה לזכייה בתואר, ספגה מעט מאוד הפסדים בשנים האחרונות, אך אחד כזה היה מול אותה חבורה ישראלית בשנה שעברה כשהפתיעה אותן בטורניר היוקרתי אשתקד. הפעם זה לא הלך, אך נבחרת העתודה נותרת עם המחמאות וההישג הגדול ביותר בתולדותיה - סגנית אלופת אירופה לנבחרות עד גיל 20.

באיגוד הכדורסל בירכו את שחקניות הנבחרת ומאמנן טל נתן על ההישג כשכתבו: "גאים בכן! המסע ההיסטורי של נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה לנשים עד גיל 20 הסתיים עם מדליית הכסף.עשיתן היסטוריה. אל אל ישראל!".

עמוס פרישמן, יו"ר איגוד הכדורסל: "אני כל כך גאה בנבחרת ישראל שלנו. כל המדינה מצדיעה לנבחרת שלנו על הופעה הירואית שתיזכר עוד שנים רבות. הנבחרת שלנו נתנה את הכל, וזה מבחינתי מסמל את הרוח הישראלית שהביאה הנבחרת לכל משחק. יש לנו הרבה במה להתגאות. אני רוצה להודות לכל צוות הנבחרת, בהובלת המאמן טל נתן, ולכל השחקניות על אליפות היסטורית".