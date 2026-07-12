תייר שביקר בפארק הלאומי ילוסטון נזקק לפינוי וטיפול רפואי דחוף, לאחר שחטף נגיחה ישירה מביזון שהסתער לעברו.

האירוע הקשה התרחש במהלך שעות הערב של יום שישי האחרון ותועד מקרוב על ידי צלם בשם מייק מקלאוד.

על פי עדותו של מקלאוד, עוד בטרם הפגיעה בתייר, הביזון הפגין סימני עצבנות קיצוניים, נראה נסער מאוד וביצע הסתערויות לעבר כל עצם ואובייקט שהיו בסביבתו הקרובה.

בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות ניתן לראות את חיית הענק רודפת אחר המבקר בין העצים, נוגחת בו בחוזקה ומטילה אותו לאוויר לגובה שעולה על שני מטרים. על פי הדיווחים מהשטח, מצבו של האיש הוגדר קשה והוא הובהל להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים.

בעקבות האירוע, ברשות הפארקים האמריקנית חידדו את האזהרות למבקרים ומדגישים כי על פי נתוני שירות הפארקים הלאומיים, ביזונים אחראים ליותר פציעות של בני אדם בילוסטון מאשר כל חיית בר אחרת המצויה בתחומי הפארק.

ברשות מציינים כי אף על פי שהם מצטיירים לעיתים כאיטיים ומגושמים, הביזונים הם יצורים בלתי צפויים לחלוטין המסוגלים לפתח מהירות ריצה הגבוהה פי שלושה מזו של אדם, כשמשקלו של זכר בוגר עשוי להגיע לכדי טון אחד.