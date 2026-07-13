ראש עיריית אריאל יאיר שטבון מותח ביקורת חריפה בשיחה עם ערוץ 7 על העיכוב המתמשך בבחירת רב לעיר, וטוען כי ההליך שהושלם כמעט במלואו, נעצר בשלב האחרון ללא הסבר מקצועי.

לדבריו, כל שנדרש כעת הוא קביעת מועד לכינוס הוועדה, אולם במשרד הדתות לא מקדמים את המהלך.

שטבון הסביר כי העירייה השלימה את כלל השלבים שנדרשו, ובהם אישורים מקצועיים והצבעה במועצת העיר. "עברנו את כל התהליכים. נשאר רק שיתנו לנו תאריך לכינוס ועדה", אמר, והוסיף כי הגורמים הממשלתיים פשוט אינם משיבים לפניות העירייה.

הוא מפרט כי מקור העיכוב אינו מקצועי אלא פוליטי. "אני מאוד מעריך את השר לשירותי דת יריב לוין, ובגלל זה אני מאוד מאוד מאוכזב ממנו. זה אירוע פוליטי, נטו פריימריז. אין שום סיבה אחרת, אנחנו יודעים את זה בוודאות".

שטבון טען עוד כי גם לאחר שכל האישורים התקבלו, ההליך נעצר לפתע. מנכ"ל משרד הדתות והיועצת המשפטית של המשרד אישרו שהעירייה פעלה בהתאם לנהלים, אך למרות זאת לא נקבע מועד להשלמת ההליך.

בהמשך התייחס ראש העיר גם לעתירה שהגישה העירייה לבג"ץ. הוא מבהיר כי בית המשפט לא דחה את טענותיה אלא הורה לה למצות את ההליכים מול משרדי הממשלה, והעירייה ממשיכה לפעול גם במישור המשפטי. "אנחנו נמשיך להיאבק. אנחנו כבר השבוע ממשיכים את התהליך מול בג"ץ".

שטבון הדגיש כי סוגיית רב העיר אינה עניין סמלי בלבד, אלא צורך ציבורי עבור כלל תושבי אריאל. עבורו רב עיר מעניק מענה גם לציבור הכללי בתחומי הנישואין, בריתות, לוויות והחיבור למסורת. "רב עיר זה לא מותרות. זה חלק מהאופי של עיר, חלק ממענה שאנחנו נותנים לכלל הקהילות".

הוא מציין כי העיכוב אינו מתיישב עם מעמדה של אריאל ועם התפתחותה. "שר ימני שאמור לתמוך בהתיישבות פוגע כרגע בהתיישבות. לא צריך להתבייש להגיד את זה", אמר, והוסיף כי העיר ממשיכה לגדול ולהתפתח עם תוכניות שאושרו ל-18 אלף יחידות. "ראוי שיהיה רב עיר אחרי כל כך הרבה שנים בלי רב", מסכם שטבון.