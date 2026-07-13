משה ראובן ורדיגר, אברך נשוי המשתייך לחסידות גור, נעצר אמש והועבר לריצוי עונש מאסר של 20 ימים בכלא הצבאי, לאחר שהוגדר כעריק.

מעצרו של ורדיגר מעורר דריכות רבה בשל החשש כי המעצר יוביל לגל מחאות והפגנות ענק של חסידות גור.

השתלשלות האירועים החלה שבוע לפני מועד הגיוס הרשמי שנקבע לוורדיגר, כאשר הגיע ללשכת הגיוס במטרה להגיש את המסמכים הדרושים ולקבל פטור משירות ביטחון. באותה עת, נאמר לו על ידי נציגי הלשכה כי הוא אכן זכאי לפטור המבוקש.

אולם, לאחר שחלף מועד הגיוס הרשמי מבלי שהפטור אושר סופית במערכות, יצרו נציגי הצבא קשר עם האברך וזימנו אותו להגיע פעם נוספת ללשכה, בטענה כי עליו להשלים מספר מסמכים בירוקרטיים בלבד לצורך סגירת התיק.

מקורבים לוורדיגר מציינים כי הוא הביע חשש כבד מפני מעצר אפשרי ואף אמר לאנשי המקצוע בלשכה "תעצרו אותי", אך אלו הרגיעו אותו, הבטיחו לו כי אין כוונה לעצור אותו וכי הגעתו נדרשת אך ורק לצורך קבלת מסמכי הפטור הרשמיים.

בניגוד להבטחות שניתנו לו, מיד עם התייצבותו החוזרת בלשכת הגיוס בתל השומר, שונה סטטוס הטיפול בעניינו. ורדיגר הוגדר כמי שלא התייצב בזמן, הובא לשיפוט מהיר ונשפט באופן מיידי לעשרים ימי מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח.

ברחוב החרדי עוקבים האם הנהגת החסידות תבחר להבליג על המעצר הבלתי צפוי, או שמא תורה לצאת לרחובות ותפתח במפגן מחאה נרחב, שיכול להצית מחדש את העימות הציבורי סביב חוק הגיוס.