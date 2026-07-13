1,000 ימים הוא נלחם על הבית של כולנו. עכשיו התור של כולנו להילחם על הבית שלו. יש קרבות שמסתיימים כשהלוחמים חוזרים הביתה.

ויש קרבות שמתחילים דווקא שם. במשך כמעט 1,000 ימים נתי עזב שוב ושוב את הבית, את אשתו ואת ארבעת ילדיו, לבש מדים והתייצב בכל פעם מחדש לשירות קרבי במילואים. הוא לא שאל כמה זמן זה יימשך, לא חיפש תירוצים ולא ביקש הנחות.

מבחינתו, כשמדינת ישראל קוראת, מתייצבים. אבל בזמן שנתי נלחם בחזית, התנהלה חזית נוספת, שקטה הרבה יותר. חזית שהחריבה את מפעל החיים שלו.

עוד לפני המלחמה הקים נתי מיזם בתחום הבנייה המבוסס על שיטת MMC - שיטת בנייה מתקדמת שנועדה לקצר משמעותית את זמני הבנייה ולהפוך אותם לנגישים יותר עבור משפחות בישראל.

במשך שנים הוא השקיע את כל כולו בחלום הזה: למד, גייס אנשי מקצוע, הקים מפעל והשקיע מיליוני שקלים כדי להביא את הטכנולוגיה לישראל. ואז הגיע 7 באוקטובר.

כמו אלפי אנשי מילואים, גם נתי עזב הכול והתייצב לשירות. בזמן שהוא היה עסוק בהגנה על המדינה, העסק שבנה במשך שנים נקלע למשבר חמור. הטורקים מחו"ל הפנו עורף, הפעילות העסקית נעצרה, והחלום שעליו עבד במשך שנים החל לקרוס.

כולנו מתגייסים למען נתי >>>

רבים היו בוחרים בדרך הקלה ומבקשים לפתוח בהליך של פשיטת רגל.

נתי בחר אחרת. הוא החליט לקחת אחריות מלאה על התחייבויותיו. הוא מכר ציוד, מכר נכסים והשקיע כל מה שיכול היה כדי להחזיר חובות ולהמשיך לעמוד בהתחייבויותיו.

אבל גם אחרי כל מה שעשה, נותרו חובות כבדים שמאיימים על היציבות של משפחתו. הבית שבו הוא חי עם אשתו וארבעת ילדיו הוא כמעט כל מה שנשאר.

חבריו מהמילואים מספרים שזה בדיוק נתי. אדם שתמיד היה הראשון להתנדב, הראשון להתייצב והאחרון לבקש עזרה.

הכרת הטוב מתחילה במעשה אחד קטן. הצטרפו עכשיו ועזרו לנתִי לנצח גם את הקרב הזה>>>

"היו פעמים שאמרתי לו: 'יש לך משפחה בבית, אולי תישאר הפעם.' אבל מבחינתו זו בכלל לא הייתה אפשרות," מספר אחד מחבריו לצוות. "כשהמדינה הייתה צריכה אותו, הוא הגיע. עכשיו הוא צריך אותנו".

דווקא בגלל זה, הבקשה לעזרה אינה מגיעה ממנו. היא מגיעה מהחברים שנלחמו לצידו, שראו מקרוב את המחיר ששילם, ושמסרבים להשאיר אותו להתמודד לבד עם הקרב האזרחי שממתין לו בבית.

לשם כך פתחנו בקמפיין גיוס ההמונים "הקרב של נתי". מטרת הקמפיין היא לסייע לנתִי לייצב את מצבו הכלכלי, להמשיך לעמוד בהתחייבויותיו ולהגן על הבית שבו גדלה משפחתו. לא מדובר רק בגיוס כסף. זו הזדמנות של כולנו לומר תודה לאדם שלא היסס להתייצב כשהיינו צריכים אותו.

יש רגעים שבהם הכרת הטוב נמדדת במעשים. זה אחד מהם. במשך כמעט 1,000 ימים נתי נלחם על הבית של כולנו.

עכשיו הגיע התור שלנו להילחם על הבית שלו. לתרומה>>>