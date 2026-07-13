ברית המילה לנכדה של ח"כ לימור סון הר-מלך ערוץ 7

סגירת מעגל מרגשת הבוקר (שני) בברית המילה לבנה הבכור של שרה יהב, שנערכה באנדרטה לזכר סבה, שולי הר מלך הי"ד. הילד זכה לשם אלישיב שלום - כשהשם השני מנציח את הסבא הי"ד. השם הראשון 'אלישיב' על שם הרב יוסף שלום אלישיב שהיום הוא יום פטירתו.

יהב היא בתה של חברת הכנסת לימור סון הר מלך. היא נולדה כפגה לאחר שאביה, שולי הר מלך הי"ד, נרצח בפיגוע טרור ואימה נפצעה באורח קשה במהלך הריונה. מדובר בנכד השני של חברת הכנסת.

טקס ברית המילה ערוץ 7

הברית התקיימה שבוע לאחר לידתו של התינוק, שנולד בבית החולים הדסה עין כרם שבו נולדה גם אימו לפני כמעט 23 שנים.

לפני שבוע שבה שרה לבית החולים, הפעם כאם, וילדה את בנה הבכור.

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7