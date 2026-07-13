נציגי משרד המשפטים נעדרו, רוטמן זעם ערוץ 7

יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, נקט בצעד חריג והודיע על הפסקת הדיונים בהצעת החוק להארכת מעצרים ומניעת מפגש עם עורכי דין למחבלי הנו'חבה.

ההחלטה התקבלה לאחר שנציגי משרד המשפטים והייעוץ המשפטי לממשלה נעדרו משתי ישיבות ועדה רצופות. רוטמן הבהיר בצורה חד-משמעית כי הדיונים החיוניים לא יתחדשו, ושום חקיקה מטעם המשרד לא תקודם, עד אשר יתייצבו הנציגים ויספקו הסברים להתנהלותם.

תחילתו של האירוע בדיון דחוף שהעלו חברי הכנסת אריאל קלנר וינון אזולאי, שעסק בחשש חמור לניצול לרעה של כוח המשרה באמצעות משיכת הליכים משמעתיים לאורך תקופות ארוכות ללא קבלת הכרעה.

משראה רוטמן כי נציגי משרד המשפטים לא הגיעו, עצר את הדיון ויצא להפסקה תוך שהוא מטיח ביקורת קשה על ההיעדרות.

מיד לאחר מכן, עם פתיחת הישיבה השנייה שעסקה בהוראות השעה החיוניות הנוגעות להחזקתם במעצר של מחבלי הנוח'בה ועצורי המלחמה בעזה, זעם יו"ר הוועדה על כך ששולחן הממשלה נותר מיותם, ופיזר גם את הישיבה הזו.

"זה לא רק העניין של הזלזול בכנסת, יש לי תחושה שהם יבואו כשהם ירצו להעביר חוק, בהמשך סדר היום, ועד שהם יייתנו תשובות - שום חוק שלהם לא יקודם. בבסיס הדיון הזה נמצאת פנייתו של לא אחר מאשר נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, שכותב בהחלטתו שהם לא עונים גם לו. גם חברי האופוזיציה לא באו לדיון, אחרי שהם מתלוננים על היעדרות הקואליציה מדיונים, כי זה לא מעניין אותם. אבל היועמ"שית עוברת על החוק פעם אחר פעם. זה לא עניין של ממשלה שמקדמת צעדים שהיא לא אוהבת, ואח"כ הם יצעקו 'קיום פסיקת בג"ץ', 'שלטון החוק'. בעזרת השם, בזכות החוק שנעביר השבוע במליאה, ועבר אתמול בוועדה, סוף סוף למדינת ישראל יהיה ייעוץ משפטי לממשלה, שעובד עבורה ולא נגדה", אמר רוטמן.