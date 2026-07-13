האו"ם הודיע היום (שני) כי במהלך סוף השבוע הופסקה פעילות מתחם חלוקת מזון במרחב ג'באליה שבצפון רצועת עזה, בעקבות השתלטות מחבלי חמאס על המתחם.

בעקבות ההודעה פרסם מתאם פעולות הממשלה בשטחים גינוי חריף באמצעות עמוד הפייסבוק בערבית של היחידה, "אלמונסק".

בהודעת מתאם פעולות הממשלה בשטחים נמסר, "בשבת האחרונה מחבלי חמאס נכנסו בכוח למתחם חלוקת מזון המופעל על ידי WFP במרחב ג'באליה, והביאו להפסקת חלוקת המזון שסיפקה מדי יום מענה לאלפי משפחות. על פי הדיווח של האו"ם, אותם מחבלים השתלטו על מחסן המזון של WFP ואף תקפו באלימות שני נהגי משאיות שהובילו אספקה הומניטרית".

עוד נמסר, "אנו מגנים בתוקף את האירוע החמור. חמאס שוב הוכיח שהוא אינו בוחל באמצעים כדי לנצל את הסיוע ההומניטרי שמיועד לכם לטובת האינטרסים הנפשעים שלו. הצרכים שלכם לא מעניינים אותם. מחבלי חמאס עסוקים רק בשימור כוחם, בהטלת אימה על האוכלוסייה ובגזילת הסיוע שנועד להגיע אליכם".

בהודעה צוין גם כי ד"ר רמיז אלאקבראוב, המתאם ההומניטרי של האו"ם, אמר שלא מדובר באירוע בודד אלא בחלק מדפוס חוזר של הפחדה, אלימות ושיבוש המענה ההומניטרי ברצועת עזה. לדבריו, מדובר בתופעה חוזרת הפוגעת בפעילות הסיוע.

מתאם פעולות הממשלה בשטחים הוסיף, "העובדות ברורות: הסיוע ההומניטרי נכנס לרצועת עזה. חמאס הוא זה שמשתלט עליו, משבש את מנגנוני החלוקה ומונע ממנו להגיע אליכם. לא נאפשר לארגון הטרור להמשיך לנצל את המרחב ההומניטרי לטובת מטרותיו, ונמשיך לפעול נגד כל ניסיון לפגוע בסיוע המיועד לאוכלוסייה".