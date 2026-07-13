תא"ל (במיל') ארז וינר, יו"ר תנועת הביטחוניסטים, התייחס בראיון לערוץ 7 לסוגיית שילוב הנשים בצה"ל והבהיר כי הוא תומך בשירות נשים ובשילובן בתפקידים משמעותיים.

עם זאת, הוא הסתייג משילובן בתפקידי הלחימה במערך המתמרן וטען כי מדובר בלב המחלוקת.

לדבריו, "מי שאומר שאסור בכלל שבנות ישרתו, אני לא איתו. אני חושב שבנות חשוב שישרתו, מי שרוצה, מי שיכולה ובהתאם. אני חושב שחשוב שבנות ישרתו בתפקידים הכי משמעותיים ויתרמו הכי הרבה". לצד זאת הוסיף כי "אסור לערבב את שני הדברים האלה עם השילוב של בנות בתפקידי הלוחמה במערך המתמרן".

וינר טען כי מאחורי הקמפיין להרחבת שילוב הנשים בלחימה עומדים גורמים בעלי אג'נדה אידיאולוגית. לדבריו, "מי שמוביל את הקמפיין הזה זה לא אותן בנות שעושות את זה מתוך אמונה ומתוך רצון אמיתי. יש כוחות שעוטפים את העניין הזה... כי הם מחפשים את הפילוג, את השיסוי ואת ההחלשה של המערכת הצבאית".

בהמשך הדגיש כי מבחינתו הוויכוח אינו דתי אלא מקצועי. "פונקציית המטרה של צבא היא ניצחון, לא שוויון. הניצחון הוא הערך העליון בצבא, ואתה עושה מה שמביא את הניצחון ולא מה שמביא את השוויון", אמר, תוך ביקורת על השיח הציבורי והמשפטי סביב הנושא.

עוד טען כי קיימים, לשיטתו, קשיים פיזיולוגיים ומבצעיים בשילוב נשים במערכים המתמרנים, והפנה למאמר שכתב בנושא וכן לניסיון של הצבא האמריקאי. לדבריו, מעבר להיבטים הפיזיים קיימים גם אתגרים הנוגעים לאופי השירות המשותף בתנאי לחימה ממושכים, ולכן "האורגן הזה צריך לשמור את ההפרדה בו בצורה מוחלטת. זאת דעתי".