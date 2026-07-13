ביום רביעי האחרון התקיים ערב המורשת האוגדתי הראשון של אוגדה 99, בסימן 1,000 ימי מלחמת "חרבות ברזל".

במהלך הערב הוצגה עשיית האוגדה וחטיבותיה מאז פרוץ המלחמה, לצד סקירת הפעילות המבצעית, האתגרים וההישגים שנרשמו לאורך תקופת הלחימה.

האוגדה הוקמה בשנת 2020 כאוגדה רב-זירתית, מתוך הצורך להתאים את סדר הכוחות של צה"ל לאתגרי שדה הקרב המשתנים. שלוש שנים לאחר הקמתה פרצה מלחמת "חרבות ברזל", ומאז פועלות חטיבותיה ברציפות בכלל זירות הלחימה, כאשר מפקדי ולוחמי המילואים נקראו לדגל ושבו פעם אחר פעם לסבבי הלחימה.

לצד הצגת הישגי האוגדה וחטיבותיה, הוקדש הערב לזכר חללי האוגדה שנפלו במהלך הלחימה. במהלך האירוע הושק גם ספר המורשת האוגדתי, המתעד את פעילות האוגדה וחטיבותיה, את המבצעים, אבני הדרך והאנשים שעיצבו את דרכה מאז פרוץ המלחמה.

אלוף פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, אמר, "אוגדה 99, על יחידותיה, הטביעה את חותמה בכל הגזרות... לא מספיק שננצח ב-7 חזיתות - ואנחנו מנצחים, שלא יהיה לאף אחד ספק - אנו צריכים לנצח גם במישור הרוחני - לנצח ולהישאר בני אדם, לנצח ולהישאר מאוחדים, לנצח ולזכור תמיד את צדקת הדרך. לא מספיק לנצח ולעמוד בברית הגורל, חובתינו ושליחותינו לנצח גם בברית הייעוד ולהזכיר לעצמינו בכל יום לשם מה אנו נלחמים - שכן התחייבנו להקים פה עם ומדינה בחזון נביאי ישראל, אור לגויים וחברת מופת".

מפקד האוגדה, תת-אלוף יואב ברונר, אמר, "ראיתי אתכם בלבנון, בעזה ובאיו"ש. תמיד מקדימה, עם זיק בעיניים ואחריות אין קץ לבצע את המשימה בשלמותה, ולחזור הביתה בשלום. פגשתי לוחמי כפיר, ולשאלתי האם הם חוששים לעלות לצפון, הם מייד ענו בפתיחות - 'מתרגשים, ומבינים את האתגר. חשוב שנהיה שם'. בדרכי לעזה בין המושבים והקיבוצים, אני רואה את האורות הדולקים בבתי התושבים, את גני השעשועים ואת הילדים מחייכים, ואני יודע פעם אחר פעם למה אנחנו פה".

כיום נמצאת האוגדה בהפעלתה החמישית ברצועת עזה. כוחותיה פרוסים במרחב הקו הצהוב ומהווים את קו ההגנה הראשון על יישובי הנגב המערבי, תוך המשך פעילות התקפית לטיהור המרחב שבין הקו הצהוב לגבול מתשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע, הסרת איומים והגנה על תושבי מדינת ישראל.