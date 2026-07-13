המדינה הודיעה הבוקר (שני) לבית המשפט כי היא חוזרת בה מכתב האישום שהגישה נגד יו"ר צו 9, רעות בן חיים, בגין חסימת משאיות הסיוע לארגון הטרור הרצחני חמאס.

כזכור, לאחרונה הגישה המשטרה כתב אישום תקדימי נגד בן חיים ובו טענה כי הנאשמת "הקימה מהומה במקום ציבורי בלי סיבה סבירה תוך הפרת השלום".

בעקבות הודעת המשטרה הורתה שופטת בית משפט השלום בקרית גת, נגה שמואלי מאייר, על ביטול האישום.

עורכות הדין צופיה נהון ורעות אביטל-אבני, המייצגות את רעות מסרו, "טוב עשתה מדינת ישראל שחזרה בה מכתב האישום המופרך שהוגש נגד מרשתנו תוך רמיסת זכויות היסוד העומדות לה, ובהן חופש הביטוי וחופש המחאה. המאבק של מרשתנו להשבת החטופים ולמניעת סיוע לאויב בזמן מלחמה הוא מאבק מקודש וצודק, והניסיון להטיל עליה מורא בגינו הוא מעשה עוול של ממש. מרשתנו שומרת לעצמה את הזכות לפעול נגד ניסיון ההשתקה בכל הדרכים העומדות לרשותה".

רעות עצמה בירכה על ההחלטה, "הלחץ הציבורי, הרוח והעוז ניצחו. אני מבקשת להודות לאלפי התומכים מכל השכבות והגוונים בחברה הישראלית. בזכותם, כתב האישום ההזוי כלפי נעצר. אנחנו מבטיחים להמשיך ולפעול, עכשיו במכפלת כוח שנתתם לנו, נגד המחדל של העברת הסיוע לחמאס - הנעשית יחד עם התחלת שיקום רצועת עזה הרחק מעיני הציבור והעמדת יישובי העוטף בסיכון. לא נעצור עד שנצליח גם במאבק הזה. בשירות העם ולמען המדינה".

השר בצלאל סמוטריץ' הגיב: "כתב האישום הזה לא היה צריך להיות מוגש מלכתחילה. הוא היה הזוי, צבוע, ועוד ביטוי לאכיפה הבררנית של מערכת המשפט.

אותה יועצת משפטית שהעניקה רוח גבית לחוסמי כבישים ולמדליקי מדורות בקפלן, ביקשה להעמיד לדין את רעות בן חיים. ההחלטה לבטל את כתב האישום ראויה וצודקת. גם שעון מקולקל מדייק פעמיים ביום", דברי סמוטריץ'.