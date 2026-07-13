בתגובה לערוץ 7 | לפיד נשאל אם הוא סומך על ראש השב"כ - והתחמק ערוץ 7

יו"ר יש עתיד, ח"כ יאיר לפיד, התחמק הבוקר (שני) מלהשיב מפורשות לשאלת ערוץ 7 אם הוא סומך על ראש השב"כ דוד זיני.

לפיד הטיח באחרונה ביקורת קשה בזיני ואתמול נפגשו השניים ובתום הפגישה יצאה הודעה מתואמת מלשכת הח"כ ומדוברות שב"כ.

עם זאת לפיד נמנע מלומר שהוא סומך על זיני בתפקידו. "אני סומך על השב"כ. זה גוף חשוב וארגון חזק. לשב"כ יש תפקיד והוא אחראי גם על הדמוקרטיה בישראל. אנחנו צריכים לדעת שהאנשים הללו מצילים חיי ישראלים כל יום".

בתום הפגישה אמש נמסר כי "השניים עסקו בסקירה ביטחונית ועדכון מבצעי. כמו כן הם דנו בחשיבות הפעילות של הארגון בסיכול האיומים בגזרות השונות".

לפיד מתח ביקורת על זיני בפומבי בין היתר על רקע פרסומים שונים בתקשורת בנוגע למהלכים שמבצע ראש השב"כ החדש. בעת שאושר מינויו של זיני כתב לפיד: "ראש השב"כ אינו עובד של הממשלה, אלא של מדינת ישראל וחלק חשוב מתפקידו הוא להגן על הדמוקרטיה הישראלית. אני מקווה ומאמין שהאלוף זיני יידע כמו קודמיו לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה".