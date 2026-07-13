דורון קדוש: הצבא במשבר אמיתי מתוך תכנית הבוקר, קשת 12

הכתב הצבאי של גלי צה"ל, דורון קדוש, התייחס למשבר כוח האדם בצה"ל וטען כי אזהרותיו של הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, משקפות מציאות אמיתית.

לדבריו, בצה"ל קיים תסכול מכך שהתרעות חוזרות ונשנות אינן מובילות לטלטלה או לשינוי.

קדוש כתב כי למרות חומרת המצב, הרמטכ"ל טרם ניצל כלי משמעותי העומד לרשותו. "מאז כניסתו לתפקיד, הוא לא התייצב פעם אחת מול פודיום וכינס הצהרת עיתונאים. ייתכן שזה הזמן לעשות את זה", כתב.

עוד ציין כי בתקופת המחאה נגד החקיקה המשפטית בשנת 2023 היה זה שר הביטחון דאז, יואב גלנט, ששימש לדבריו כפה של צה"ל והציג את התרעותיו לציבור.

לדבריו, במציאות הנוכחית אין בצה"ל ציפייה ששר הביטחון ישראל כ"ץ ימלא תפקיד דומה. על כן, הוא סבור כי האחריות מוטלת על הרמטכ"ל עצמו לצאת לציבור ולהציג באופן ישיר את תמונת המצב ואת השלכות משבר כוח האדם על צה"ל.