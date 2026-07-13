21 שנים אחרי הגירוש | שכונת קרוואנים ראשונה ביישוב גנים בצפון השומרון רועי חדי

היסטוריה בצפון השומרון: הבוקר (שני) העבירו מועצת שומרון ואמנה מבני מגורים ראשונים לשטח היישוב גנים, שנעקר לפני שני עשורים בגירוש.

המהלך קורה חודשים לאחר החלטת הממשלה בהובלת שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'. הצוותים המקצועיים של מועצה אזורית שומרון ואמנה, ואיתם ראש המועצה יוסי דגן, שגורש משא-נור וחזר ובעצמו, ליוו את הצבת המבנים בשטח.

במהלך הקיץ צפויות לעלות עשרות משפחות של בוגרי מוסדות בני דוד-עלי - ובראש חודש אלול תוקם במקום שלוחה של ישיבה קדם צבאית חדשה - בראשות הרב נריה בולאק.

"זהו בוקר היסטורי ומרגש", אמר ראש המועצה עם הגעת המבנים לשטח היישוב. "21 שנה לאחר פשע הגירוש, אנו מחזירים במו ידינו את היישובים שנעקרו בצפון השומרון, והבוקר אנו מתחילים להחזיר את מבני המגורים ליישוב גנים. חזרנו לחומש, חזרנו לשא-נור, אנחנו מחזירים היום את השכונה הראשונה בגנים ובקיץ נעלה גם לכדים ולעוד המון יישובים חדשים שלא היו לפני הגירוש. מי שלא רצה כאן 4 יישובים יהודיים, יקבל 18".

מגרעין המשפחות בגנים נמסר: "לפני 21 שנה, בימי בין המצרים נחרבו יישובי צפון השומרון, במהלך הגירוש הנורא. היום, ימי בין המצרים, אך הפעם במקום להרוס בונים. מתקנים את חטאי העבר, בונים ומיישבים את הארץ מחדש! הבוקר, 21 שנים לאחר שנחרב היישוב גנים, הוא מוקם מחדש, המנופים עם הקרוואנים הראשונים הגיעו אל ההר שעמד שומם וחיכה שהחיים יחזרו אליו מחדש, גאולה בעיניים".

ראש מועצת שומרון סיכם: "מודה לממשלת ישראל, לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר הביטחון ישראל כ"ץ, לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', לצה"ל, למפקד הפיקוד אבי בלוט, למפקד האוגדה קובי הלר, למח"ט מנשה מתן פלדמן, למנהל האזרחי, למנהלת ההתיישבות, למשרד ההתיישבות ולחטיבת ההתיישבות. נמשיך לפעול בנחישות, יחד עם ציבור אוהבי הארץ, עד להקמתם מחדש של כל יישובי צפון השומרון. עם ישראל חי וחוזר לכל מרחבי ארצו".