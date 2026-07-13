ח"כ משה גפני: הצרות הכי גדולות - מחובשי הכיפות הסרוגות צילום: באדיבות אמס

יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, זעם בדיון בוועדת הכספים על מתן סעיף 46 לעמותות על התנהלות שר האוצר וראש רשות המסים ובחר לבטא זאת באמצעות השתלחות בציבור הדתי לאומי.

"את כל מוסדות התורה הוציאו? מי נתן להם רשות? הרי יש חוק במדינה", תהה גפני זעם.

הוא טען כי "הצרות הכי גדולות שיש לנו בעולם התורה באות מאלה עם הכיפות הסרוגות - שר האוצר ומנהל רשות המיסים".

"אנשים שאין להם סמכות מוציאים את הישיבות, איך זה קרה? איך לא רעדה היד שלהם?", סיכם.

גפני כבר מתח בעבר ביקורת על הכוונה להוציא עמותות של ישיבות שבהן לומדים עריקים משירות צבאי מרשימת המקבלים זיכוי למס על פי סעיף 46.

"זו הכרזת מלחמה גלויה", אמר אז ודרש מראש הממשלה לפטר את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, שהורתה לקדם את המהלך.