סביר להניח שבימים האחרונים נתקלתם בהזמנה לקחת חלק באחת מהפעילויות שמקיים מרכז מורשת גוש קטיף וצפון השומרון בניצן.

גם 21 שנים לאחר העקירה, מבקש המרכז להמשיך ולהנכיח בשיח הישראלי את רוח ההתיישבות והחלוציות שאפיינה את מתיישבי גוש קטיף, את המאבק נגד תוכנית ההתנתקות ואת תהליך הצמיחה המחודשת מתוך השבר הגדול של קיץ 2005.

"אנחנו רואים שליחות גדולה בסיפורו של פרק משמעותי בהיסטוריה הישראלית, ומבקשים לוודא שהוא יישאר חלק חי, בולט ומעורר שיח בפסיפס הישראלי", אומר מנהל המרכז, מיכה חדד.

ביקור ביישוב ניצן בימים אלה חושף מחזה מרשים: קבוצות גדולות של בני נוער יושבות יחד במדשאות, מטיילות בין השבילים, שרות ומשוחחות. המכנה המשותף לכולם עשוי להפתיע - הוריהם נמנו עם תושבי גוש קטיף שפונו מבתיהם לפני 21 שנה.

במרכז קטיף רואים חשיבות רבה בשימור תחושת ה"ביחד" הקהילתית. אף שרבים מהמשפחות כבר אינן מתגוררות זו לצד זו כפי שהיה ביישובי הגוש, הקשרים האישיים והקהילתיים נותרו חזקים גם כיום.

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במחנה הקיץ, המשלב פעילות חינוכית וערכית, סיורים חווייתיים וגיבוש חברתי, משתתפים תלמידי חטיבות הביניים. "חשוב לנו לשמר את מורשת גוש קטיף. רוב בני הדור הצעיר נולדו לאחר העקירה, אך הם סופגים את הרוח, ואנחנו מבקשים להעניק להם את הסיפורים, תחושת השליחות, החיבור והייחוד הקהילתי שאפיינו את הגוש", אומר הרב קובי בורנשטיין, מנהל התוכן במרכז.

אירוע מרכזי נוסף שיתקיים בימים הקרובים הוא חנוכת "חורשת קטיף", בשיתוף הקרן הקיימת לישראל. בט"ו בשבט הראשון שלאחר ההתנתקות הגיעו תושבי גוש קטיף מכל היישובים ליער כיסופים ונטעו עצים סמוך לגבול הרצועה - מתוך כאב גדול אך גם מתוך תקווה לצמיחה מחודשת, קרוב ככל האפשר למקום שהיה ביתם.

כעת, עשרים שנה לאחר מכן, תיחנך החורשה באופן רשמי. במרכזה ניצב מגדל תצפית בגובה 18 מטרים, שהוקם בנקודה אסטרטגית וממנה ניתן להשקיף לעבר האזור שבו שכנו יישובי גוש קטיף ואף אל רצועת החוף הייחודית של הגוש.

תושבי גוש קטיף נפגשים צילום: ללא

ברחבי החורשה הוצבו פינות ישיבה, שולחנות קק"ל ושלטי הנצחה ליישובי גוש קטיף, לצד סיפורים ומידע על חיי ההתיישבות. בטקס החנוכה ישתתפו יו"ר קק"ל אייל אוסטרינסקי, ראש המועצה האזורית אשכול מיכל עוזיהו, יו"ר המועצה הציבורית של מרכז קטיף ליאור כלפה, מנהל המרכז לשעבר מוכי בטר ואורחים נוספים. שבוע לאחר מכן ייערך במקום יום חשיפה לתושבים ולקהילות שנעקרו, ביוזמת מרכז קטיף וקק"ל.

במקביל, יצאו כ־25 מרבני גוש קטיף למסע מיוחד בשומרון. המסע נפתח בקהילת נצרים שבאריאל, שם פגשו את הרב ציון טוויל, ששיתף אותם בפעילות הקהילה ובחיי היום־יום באריאל.

בהמשך, בהובלת יגאל אנקרי, דובר איגוד החוות, ביקרו הרבנים בחוות "נצח יהודה" של אליאב ליבי וב"חוות אל־חי" של דוד מנצובסקי סמוך לשבי שומרון. במהלך הביקורים שמעו על חשיבות הנוכחות היהודית בשטח, על האתגרים העומדים בפני אנשי החוות ועל תחושת השליחות המניעה אותם. אנקרי הציג את הרקע להקמת מפעל החוות, המשמעויות המשפטיות, התוכניות לעתיד והמענים שגובשו לאורך השנים.

הרבנים נחשפו גם לדילמות הערכיות והחינוכיות המלוות את בני הנוער המשתלבים בעשייה זו. לאחר מכן התקיים מפגש עם הרב דודי דודקביץ', רב היישוב יצהר, ועם הרב אליקים לבנון, רב אזורי שומרון, שעמדו בקשר רציף עם הנהגת יישובי גוש קטיף בתקופת המאבק. השניים שוחחו עם המשתתפים על תפקידם של רבני הקהילות בשעות משבר ועל השפעתם על חיזוק האמונה גם בתקופות מורכבות.

לקראת סיום המסע ביקרו הרבנים בסבסטיה - המקום שבו הונחו היסודות הראשונים למפעל ההתיישבות של גוש אמונים. כמה מהם סיפרו כי השתתפו בשיירות לסבסטיה לפני כחמישים שנה ושיתפו בתחושות וברגעים המלווים אותם מאז ועד היום.

כדי לאפשר היכרות בלתי אמצעית עם סיפורו של גוש קטיף ועם מפעל ההתיישבות שהתקיים בו, מקיים מרכז קטיף זו השנה השנייה את מיזם "מדברים בגוף ראשון". במסגרת המיזם ייפגשו תושבי גוש קטיף עם הציבור במהלך ימי "תשעת הימים" בעשרות מפגשים פתוחים בבתי משפחות ברחבי הארץ, וישתפו את המשתתפים בסיפורם האישי. מטרת המיזם היא להעלות מחדש את השיח סביב פצע ההתנתקות ולהנגיש אותו גם לדור הצעיר שלא חווה את האירועים.

לצד זאת יקיים המרכז כנס מיוחד באריאל תחת הכותרת "מהעקירה ליצירה", בהנחיית איש התוכן עודד הרוש. המושב הראשון יעסוק בהתנתקות על המסך הישראלי, בהשתתפות חוה דיבון, מיוצרי סדרת "התנתקות" בכאן 11, והשחקן אוהד קנולר, שישוחחו על האופן שבו הובא סיפור העקירה אל הפריים־טיים ועל השפעתו של המסך על עיצוב הזיכרון הציבורי.

המושב השני יוקדש לספרות ויעסוק בספר "כל הדרכים הביתה". במסגרתו יקיימו הסופרת עדי פישמן ועורך הספר בספריית "עם עובד", ארז רווה, שיחה וקריאה מתוך הספר, המתאר את המפגש בין עולמות שונים בחברה הישראלית סביב סיפור ההתיישבות בגוש קטיף.

במושב השלישי ייחשף הקהל לסדרה "תוכנית חומש" בערוץ 14 וליוצרים העומדים מאחוריה. יואב אליצור ואלי זינגר ישוחחו על דמויות הנמצאות מחוץ למיינסטרים הישראלי ועל יכולתו של הקולנוע התיעודי לחשוף מורכבות, אנושיות ותקווה.

אחד מאירועי השיא של הקיץ יהיה "כנס קטיף לאחריות לאומית", שייערך כבכל שנה בהיכל התרבות ביד בנימין. הכנס יעסוק השנה בשינויים שחלו בחברה הישראלית בעקבות אירועי 7 באוקטובר ובניסיון להבין כיצד השפיעה המלחמה על תחומי החיים השונים.

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כנס קטיף צילום: ללא

את הכנס ינחו מוריה קור, שירית אביטן כהן ועפרה לקס. בין המשתתפים: הרב יגאל קמינצקי, ראש מועצת נחל שורק שי רייכנר, שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', ד"ר אבישי בן חיים, הרב דוד תורג'מן, יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט, מזכיר הממשלה עו"ד יוסי פוקס, היוצרים אלי זינגר ויואב אליצור, ד"ר רות קבסה, עו"ד שלמה פילבר, ראש מועצת אפרת דובי שפלר, ליאור בז, ניר אמיתי, בני משפחות החטופים בר קופרשטיין ושגב כלפון, אייל פינס, דני קוטן ונציגי מרכז מורשת קטיף.

לפרטים נוספים ולהרשמה, מוזמנים להיכנס לאתר מרכז מורשת גוש קטיף וצפון השומרון>>>