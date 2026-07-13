הרב אורי סדן, רב היישוב סביון, התייחס היום (שני) לסוגיית האקטיביזם השיפוטי לאור פרשת השבוע וההלכה בשיחה עם בני טיטלבוים בכאן מורשת.

הרב סדן הזכיר כי הבחירה בשופטים מתוך כלל השבטים מלמדת שמערכת המשפט צריכה לצמוח מתוך הציבור ולשקף את מגוון הקבוצות המרכיבות אותו.

לדברי הרב סדן, אף שהשופטים אינם נבחרי ציבור ואינם אמורים לייצג עמדה פוליטית, חשוב שיבואו מכל חלקי החברה. "כל אחד גדל בתוך חברה מסוימת ומביא עימו את תפיסת עולמו. כאשר מערכת המשפט מורכבת מכל חלקי הציבור, היא זוכה לאמון רחב יותר".

בהמשך עסק הרב בשאלת האקטיביזם השיפוטי והציע לבחון אותה באופן עקרוני ולא לפי זהות השופטים או הממשלה. "השאלה היא האם היית תומך באקטיביזם שיפוטי - גם אם השופטים היו מחזיקים בעמדות הקרובות לשלך - והממשלה הייתה חושבת אחרת. רק כך אפשר לדעת אם מדובר בעמדה עקרונית או תועלתנית".

בהתייחסות למקורות ההלכה אמר הרב כי קיים מושג של "אדם חשוב", שתפקידו לבחון חקיקה כדי לוודא שאינה פוגעת בציבור באופן בלתי מידתי. עם זאת, הוא הדגיש כי הפוסקים בדורות האחרונים סברו שמושג זה אינו ניתן ליישום במציאות המודרנית.

"האדם החשוב צריך להיות גם בעל סמכות וגם בעל אחריות ציבורית. לכן קבעו גדולי הפוסקים שאין סמכות ללא אחריות," אמר.

לדעתו, כאשר אין גורם המחזיק הן בסמכות והן באחריות, ההכרעות הציבוריות צריכות להישאר בידי נבחרי הציבור. "אין לאף אחד את משקפי הטוב המוחלט. לכן עדיף שההחלטות יתקבלו בידי מי שנושא גם באחריות למימושן במציאות".