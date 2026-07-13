ביטן קרא לתמוך במתווה הפריימריז: "הליכוד חייב להישאר דמוקרטי" צילום: דוברות

ח"כ דוד ביטן מהליכוד פרסם היום סרטון שבו קרא לחברי הליכוד לתמוך בהצעתו למתווה הפריימריז, לקראת כינוס ועדת החוקה של המפלגה שצפוי להתקיים בשעה 14:00, אם לא תוחלט דחייה נוספת.

לדבריו, ההצעה נועדה לשמור על אופייה הדמוקרטי של הליכוד ולאפשר למתפקדים לבחור את נציגיהם.

לפי הצעתו של ביטן, יתקיימו פריימריז מלאים, כאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו יקבל חמישה שריונים עד המקום ה־50 ברשימה, שישובצו במקומות 2, 6, 16, 39 ו־48. בנוסף, תשעה נציגי מחוזות ייבחרו ישירות בידי מתפקדי כל מחוז, ולא באמצעות מנגנון מפלגתי מצומצם.

ביטן הדגיש כי הצעתו אינה מכוונת נגד נתניהו ואמר, "ההצעה שלי היא לא נגד נתניהו, אני תמיד תמכתי בו. המפלגה היא מפלגה דמוקרטית, אנחנו צריכים שאנשים יבחרו באופן דמוקרטי". לדבריו, "אנחנו נאבקים על הדמות של הליכוד לשנים הבאות. אסור לנו ללכת לוועדה מסדרת או לפריימריז שבעצם הוא ועדה מסדרת, כי הוא נותן לנתניהו המון שריונים".

בהמשך התייחס ביטן לשילוב מועמדים חדשים ברשימת המפלגה ואמר, "כל השמות שמנסים להציג לנו כאילו הם יהיו משוריינים - לא ראיתי שזה נכון. בשמועות אפשר להגיד הרבה מאוד דברים". עוד הוסיף, "כל מי שגדל בליכוד הוא ליכוד, כל מי שמביאים אותו מבחוץ - לא בטוח שהוא ליכוד. ההצעה שלי מאוזנת, טובה ונותנת לכולם סיכוי להיות ברשימה, להיות ליכודניק ולהיות חבר כנסת של הליכוד, לא של מישהו אחר".